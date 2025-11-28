- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
31 (93.93%)
亏损交易:
2 (6.06%)
最好交易:
126.60 USD
最差交易:
-81.68 USD
毛利:
694.03 USD (29 223 pips)
毛利亏损:
-151.63 USD (4 753 pips)
最大连续赢利:
23 (537.86 USD)
最大连续盈利:
537.86 USD (23)
夏普比率:
0.43
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
13 小时
采收率:
6.64
长期交易:
26 (78.79%)
短期交易:
7 (21.21%)
利润因子:
4.58
预期回报:
16.44 USD
平均利润:
22.39 USD
平均损失:
-75.82 USD
最大连续失误:
1 (-81.68 USD)
最大连续亏损:
-81.68 USD (1)
每月增长:
9.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
60.75 USD
最大值:
81.68 USD (1.07%)
相对跌幅:
结余:
4.99% (81.68 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|22
|EURUSD.m
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|520
|EURUSD.m
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|24K
|EURUSD.m
|254
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +126.60 USD
最差交易: -82 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +537.86 USD
最大连续亏损: -81.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
