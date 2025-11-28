- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
364
盈利交易:
109 (29.94%)
亏损交易:
255 (70.05%)
最好交易:
3 402.90 USD
最差交易:
-1 015.05 USD
毛利:
12 790.35 USD (109 000 pips)
毛利亏损:
-8 337.59 USD (127 500 pips)
最大连续赢利:
4 (716.40 USD)
最大连续盈利:
3 402.90 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
37.81%
最大入金加载:
9.78%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
99
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
1.83
长期交易:
181 (49.73%)
短期交易:
183 (50.27%)
利润因子:
1.53
预期回报:
12.23 USD
平均利润:
117.34 USD
平均损失:
-32.70 USD
最大连续失误:
11 (-2 439.15 USD)
最大连续亏损:
-2 439.15 USD (11)
每月增长:
14.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
250.20 USD
最大值:
2 439.15 USD (7.35%)
相对跌幅:
结余:
7.35% (2 439.15 USD)
净值:
2.09% (663.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|364
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 402.90 USD
最差交易: -1 015 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +716.40 USD
最大连续亏损: -2 439.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
【趋势猎手】—— 一次一单，纯粹的趋势捕捉者
拒绝马丁加仓，告别深套焦虑，回归交易本质
在充斥着网格与马丁策略的市场中，【趋势猎手】是一股清流。我们不追求虚幻的高胜率，不采用危险的加仓摊薄成本。本策略坚持**“一单对一单”**的原则，每一笔交易都带有明确的止损与止盈，旨在通过捕捉市场核心的爆发性趋势，实现“截断亏损，让利润奔跑”。
核心交易逻辑：趋势突破 (Trend Breakout)
本策略基于价格行为学（Price Action）与波动率分析。市场70%的时间处于震荡，30%的时间处于单边趋势。
- 精准入场： 策略自动识别关键支撑阻力位与波动率收缩区间。当价格伴随动能突破关键位置时，系统确认为趋势启动，果断顺势入场。
- 一次一单： 绝不补仓。无论行情如何波动，手中永远只有一张单子。这种逻辑彻底杜绝了因单边行情造成账户爆仓的风险。
资金管理与风控：铁一般的纪律
我们深知，活下去才是市场的第一法则。
- 硬性止损（Hard Stop Loss）： 每一笔订单开仓即设止损。若市场证明判断错误，立即小损离场，绝不犹豫，绝不扛单。
- 移动止盈（Trailing Stop）： 当趋势确立且产生利润后，EA会自动开启移动止损功能，保护既得利润，跟随趋势直到行情反转。
- 高盈亏比： 策略追求的是以小博大。虽然我们不追求每一单都赢，但凭借1:2甚至1:5以上的盈亏比，只要捕捉到一波大趋势，即可覆盖多次试错成本并大幅获利。
策略特性总结
- 交易风格： 趋势跟随 / 突破交易
- 持仓逻辑： 单一持仓（无网格、无马丁、无对冲）
- 适用人群： 风险厌恶型投资者、机构交易员、资金管理规模较大者。
- 预期表现： 资金曲线呈阶梯式上升。可能伴随小幅磨损，但一旦趋势爆发，净值将快速拉升。
【趋势猎手】—— 把风险关进笼子，把利润交给趋势。
这不仅仅是一个策略，更是一种成熟的交易价值观。
