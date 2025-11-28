【趋势猎手】—— 一次一单，纯粹的趋势捕捉者

拒绝马丁加仓，告别深套焦虑，回归交易本质

在充斥着网格与马丁策略的市场中，【趋势猎手】是一股清流。我们不追求虚幻的高胜率，不采用危险的加仓摊薄成本。本策略坚持**“一单对一单”**的原则，每一笔交易都带有明确的止损与止盈，旨在通过捕捉市场核心的爆发性趋势，实现“截断亏损，让利润奔跑”。

核心交易逻辑：趋势突破 (Trend Breakout)

本策略基于价格行为学（Price Action）与波动率分析。市场70%的时间处于震荡，30%的时间处于单边趋势。

精准入场： 策略自动识别关键支撑阻力位与波动率收缩区间。当价格伴随动能突破关键位置时，系统确认为趋势启动，果断顺势入场。

资金管理与风控：铁一般的纪律

我们深知，活下去才是市场的第一法则。

硬性止损（Hard Stop Loss）： 每一笔订单开仓即设止损。若市场证明判断错误，立即小损离场，绝不犹豫，绝不扛单。 移动止盈（Trailing Stop）： 当趋势确立且产生利润后，EA会自动开启移动止损功能，保护既得利润，跟随趋势直到行情反转。 高盈亏比： 策略追求的是以小博大。虽然我们不追求每一单都赢，但凭借1:2甚至1:5以上的盈亏比，只要捕捉到一波大趋势，即可覆盖多次试错成本并大幅获利。

策略特性总结

交易风格： 趋势跟随 / 突破交易

趋势跟随 / 突破交易

单一持仓（无网格、无马丁、无对冲）

风险厌恶型投资者、机构交易员、资金管理规模较大者。

【趋势猎手】—— 把风险关进笼子，把利润交给趋势。

这不仅仅是一个策略，更是一种成熟的交易价值观。