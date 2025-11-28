信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Smart Breakout Pioneer
Dingjia Xiong

Smart Breakout Pioneer

Dingjia Xiong
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 15%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
364
盈利交易:
109 (29.94%)
亏损交易:
255 (70.05%)
最好交易:
3 402.90 USD
最差交易:
-1 015.05 USD
毛利:
12 790.35 USD (109 000 pips)
毛利亏损:
-8 337.59 USD (127 500 pips)
最大连续赢利:
4 (716.40 USD)
最大连续盈利:
3 402.90 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
37.81%
最大入金加载:
9.78%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
99
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
1.83
长期交易:
181 (49.73%)
短期交易:
183 (50.27%)
利润因子:
1.53
预期回报:
12.23 USD
平均利润:
117.34 USD
平均损失:
-32.70 USD
最大连续失误:
11 (-2 439.15 USD)
最大连续亏损:
-2 439.15 USD (11)
每月增长:
14.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
250.20 USD
最大值:
2 439.15 USD (7.35%)
相对跌幅:
结余:
7.35% (2 439.15 USD)
净值:
2.09% (663.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 364
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 402.90 USD
最差交易: -1 015 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +716.40 USD
最大连续亏损: -2 439.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

【趋势猎手】—— 一次一单，纯粹的趋势捕捉者

拒绝马丁加仓，告别深套焦虑，回归交易本质

在充斥着网格与马丁策略的市场中，【趋势猎手】是一股清流。我们不追求虚幻的高胜率，不采用危险的加仓摊薄成本。本策略坚持**“一单对一单”**的原则，每一笔交易都带有明确的止损与止盈，旨在通过捕捉市场核心的爆发性趋势，实现“截断亏损，让利润奔跑”。

核心交易逻辑：趋势突破 (Trend Breakout)

本策略基于价格行为学（Price Action）与波动率分析。市场70%的时间处于震荡，30%的时间处于单边趋势。

  • 精准入场： 策略自动识别关键支撑阻力位与波动率收缩区间。当价格伴随动能突破关键位置时，系统确认为趋势启动，果断顺势入场。
  • 一次一单： 绝不补仓。无论行情如何波动，手中永远只有一张单子。这种逻辑彻底杜绝了因单边行情造成账户爆仓的风险。

资金管理与风控：铁一般的纪律

我们深知，活下去才是市场的第一法则。

  1. 硬性止损（Hard Stop Loss）： 每一笔订单开仓即设止损。若市场证明判断错误，立即小损离场，绝不犹豫，绝不扛单。
  2. 移动止盈（Trailing Stop）： 当趋势确立且产生利润后，EA会自动开启移动止损功能，保护既得利润，跟随趋势直到行情反转。
  3. 高盈亏比： 策略追求的是以小博大。虽然我们不追求每一单都赢，但凭借1:2甚至1:5以上的盈亏比，只要捕捉到一波大趋势，即可覆盖多次试错成本并大幅获利。

策略特性总结

  • 交易风格： 趋势跟随 / 突破交易
  • 持仓逻辑： 单一持仓（无网格、无马丁、无对冲）
  • 适用人群： 风险厌恶型投资者、机构交易员、资金管理规模较大者。
  • 预期表现： 资金曲线呈阶梯式上升。可能伴随小幅磨损，但一旦趋势爆发，净值将快速拉升。

【趋势猎手】—— 把风险关进笼子，把利润交给趋势。
这不仅仅是一个策略，更是一种成熟的交易价值观。


2025.12.24 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 09:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
