- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
30 (90.90%)
亏损交易:
3 (9.09%)
最好交易:
126.88 USD
最差交易:
-83.96 USD
毛利:
639.14 USD (33 908 pips)
毛利亏损:
-135.60 USD (7 191 pips)
最大连续赢利:
19 (396.86 USD)
最大连续盈利:
396.86 USD (19)
夏普比率:
0.49
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
11 小时
采收率:
6.00
长期交易:
27 (81.82%)
短期交易:
6 (18.18%)
利润因子:
4.71
预期回报:
15.26 USD
平均利润:
21.30 USD
平均损失:
-45.20 USD
最大连续失误:
2 (-51.64 USD)
最大连续亏损:
-83.96 USD (1)
每月增长:
25.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
83.96 USD (7.28%)
相对跌幅:
结余:
12.78% (83.96 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|26
|EURUSD.m
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|500
|EURUSD.m
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|26K
|EURUSD.m
|265
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +126.88 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +396.86 USD
最大连续亏损: -51.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
