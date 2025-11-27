信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trendy 5
Stephanny

Trendy 5

Stephanny
可靠性
13
0 / 0 USD
增长自 2025 139%
Monex-Server5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
33
盈利交易:
30 (90.90%)
亏损交易:
3 (9.09%)
最好交易:
126.88 USD
最差交易:
-83.96 USD
毛利:
639.14 USD (33 908 pips)
毛利亏损:
-135.60 USD (7 191 pips)
最大连续赢利:
19 (396.86 USD)
最大连续盈利:
396.86 USD (19)
夏普比率:
0.49
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
11 小时
采收率:
6.00
长期交易:
27 (81.82%)
短期交易:
6 (18.18%)
利润因子:
4.71
预期回报:
15.26 USD
平均利润:
21.30 USD
平均损失:
-45.20 USD
最大连续失误:
2 (-51.64 USD)
最大连续亏损:
-83.96 USD (1)
每月增长:
25.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
83.96 USD (7.28%)
相对跌幅:
结余:
12.78% (83.96 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.m 26
EURUSD.m 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.m 500
EURUSD.m 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.m 26K
EURUSD.m 265
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +126.88 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +396.86 USD
最大连续亏损: -51.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Follow the trend is trendy, Sir. By Koki Duit +6281333603791
2025.12.25 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
