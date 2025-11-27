信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trendy 3
Stephanny

Trendy 3

Stephanny
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
增长自 2025 111%
Monex-Server5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
42
盈利交易:
35 (83.33%)
亏损交易:
7 (16.67%)
最好交易:
128.74 USD
最差交易:
-87.62 USD
毛利:
626.18 USD (32 452 pips)
毛利亏损:
-166.94 USD (8 510 pips)
最大连续赢利:
27 (425.67 USD)
最大连续盈利:
425.67 USD (27)
夏普比率:
0.37
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 小时
采收率:
5.24
长期交易:
29 (69.05%)
短期交易:
13 (30.95%)
利润因子:
3.75
预期回报:
10.93 USD
平均利润:
17.89 USD
平均损失:
-23.85 USD
最大连续失误:
3 (-71.28 USD)
最大连续亏损:
-87.62 USD (1)
每月增长:
25.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
33.66 USD
最大值:
87.62 USD (9.69%)
相对跌幅:
结余:
13.54% (87.62 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.m 39
EURUSD.m 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.m 464
EURUSD.m -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.m 24K
EURUSD.m -406
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +128.74 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +425.67 USD
最大连续亏损: -71.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Follow trend not trend line. By Koki Duit +6281333603791
2025.12.25 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
