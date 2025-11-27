信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Masbamzfx System 2
Bambang Cahbiantoro

Masbamzfx System 2

Bambang Cahbiantoro
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
81
盈利交易:
57 (70.37%)
亏损交易:
24 (29.63%)
最好交易:
1 933.00 JPY
最差交易:
-1 602.00 JPY
毛利:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
毛利亏损:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
最大连续赢利:
8 (458.00 JPY)
最大连续盈利:
2 081.00 JPY (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
1.76%
最大入金加载:
45.68%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
0.14
长期交易:
76 (93.83%)
短期交易:
5 (6.17%)
利润因子:
1.11
预期回报:
6.62 JPY
平均利润:
91.18 JPY
平均损失:
-194.21 JPY
最大连续失误:
3 (-31.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 606.00 JPY (2)
每月增长:
3.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
307.00 JPY
最大值:
3 798.00 JPY (19.64%)
相对跌幅:
结余:
19.64% (3 798.00 JPY)
净值:
8.09% (1 511.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 79
GBPCHF 1
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 7
GBPCHF -3
CHFJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 842
GBPCHF -156
CHFJPY 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 933.00 JPY
最差交易: -1 602 JPY
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +458.00 JPY
最大连续亏损: -31.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.33 × 3
Axi-US12-Live
0.40 × 10
FPMarketsSC-Live4
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live26
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
VantageInternational-Live 3
1.50 × 2
RoboForex-ECN
3.33 × 3
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
12.00 × 13
OctaFX-Real3
27.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system 
没有评论
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 23:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 00:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 01:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 05:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 05:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.27 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Masbamzfx System 2
每月1000 USD
4%
0
0
USD
16K
JPY
4
100%
81
70%
2%
1.11
6.62
JPY
20%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载