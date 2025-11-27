- 成长
交易:
81
盈利交易:
57 (70.37%)
亏损交易:
24 (29.63%)
最好交易:
1 933.00 JPY
最差交易:
-1 602.00 JPY
毛利:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
毛利亏损:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
最大连续赢利:
8 (458.00 JPY)
最大连续盈利:
2 081.00 JPY (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
1.76%
最大入金加载:
45.68%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
0.14
长期交易:
76 (93.83%)
短期交易:
5 (6.17%)
利润因子:
1.11
预期回报:
6.62 JPY
平均利润:
91.18 JPY
平均损失:
-194.21 JPY
最大连续失误:
3 (-31.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 606.00 JPY (2)
每月增长:
3.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
307.00 JPY
最大值:
3 798.00 JPY (19.64%)
相对跌幅:
结余:
19.64% (3 798.00 JPY)
净值:
8.09% (1 511.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|GBPCHF
|1
|CHFJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7
|GBPCHF
|-3
|CHFJPY
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|842
|GBPCHF
|-156
|CHFJPY
|17
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 933.00 JPY
最差交易: -1 602 JPY
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +458.00 JPY
最大连续亏损: -31.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.33 × 3
|
Axi-US12-Live
|0.40 × 10
|
FPMarketsSC-Live4
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
VantageInternational-Live 3
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|3.33 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Fyntura-Live
|12.00 × 13
|
OctaFX-Real3
|27.00 × 1
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system
