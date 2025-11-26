信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Fikristrong77
Fitri Yansyah

Fikristrong77

Fitri Yansyah
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 53%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
422
盈利交易:
189 (44.78%)
亏损交易:
233 (55.21%)
最好交易:
1 496.77 USD
最差交易:
-408.81 USD
毛利:
40 969.31 USD (712 485 pips)
毛利亏损:
-34 885.74 USD (577 230 pips)
最大连续赢利:
13 (2 454.24 USD)
最大连续盈利:
3 185.77 USD (8)
夏普比率:
0.11
交易活动:
98.59%
最大入金加载:
51.92%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.65
长期交易:
299 (70.85%)
短期交易:
123 (29.15%)
利润因子:
1.17
预期回报:
14.42 USD
平均利润:
216.77 USD
平均损失:
-149.72 USD
最大连续失误:
17 (-2 839.81 USD)
最大连续亏损:
-2 887.81 USD (16)
每月增长:
-53.68%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 407.00 USD (50.18%)
相对跌幅:
结余:
77.67% (9 407.00 USD)
净值:
24.73% (822.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 376
EURJPY 10
USDJPY 7
GBPJPY 6
NZDJPY 6
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
NQ100.R 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 7.4K
EURJPY 110
USDJPY -209
GBPJPY -588
NZDJPY 68
CHFJPY -506
AUDJPY -47
CADJPY -58
GBPUSD 112
EURUSD -48
NQ100.R -133
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 169K
EURJPY 2.7K
USDJPY -3.1K
GBPJPY -9.7K
NZDJPY 1.8K
CHFJPY -8.2K
AUDJPY -1K
CADJPY -1K
GBPUSD 1.5K
EURUSD -499
NQ100.R -17K
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
314 更多...
没有评论
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
