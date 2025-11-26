- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
422
盈利交易:
189 (44.78%)
亏损交易:
233 (55.21%)
最好交易:
1 496.77 USD
最差交易:
-408.81 USD
毛利:
40 969.31 USD (712 485 pips)
毛利亏损:
-34 885.74 USD (577 230 pips)
最大连续赢利:
13 (2 454.24 USD)
最大连续盈利:
3 185.77 USD (8)
夏普比率:
0.11
交易活动:
98.59%
最大入金加载:
51.92%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.65
长期交易:
299 (70.85%)
短期交易:
123 (29.15%)
利润因子:
1.17
预期回报:
14.42 USD
平均利润:
216.77 USD
平均损失:
-149.72 USD
最大连续失误:
17 (-2 839.81 USD)
最大连续亏损:
-2 887.81 USD (16)
每月增长:
-53.68%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 407.00 USD (50.18%)
相对跌幅:
结余:
77.67% (9 407.00 USD)
净值:
24.73% (822.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|376
|EURJPY
|10
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|NQ100.R
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7.4K
|EURJPY
|110
|USDJPY
|-209
|GBPJPY
|-588
|NZDJPY
|68
|CHFJPY
|-506
|AUDJPY
|-47
|CADJPY
|-58
|GBPUSD
|112
|EURUSD
|-48
|NQ100.R
|-133
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|169K
|EURJPY
|2.7K
|USDJPY
|-3.1K
|GBPJPY
|-9.7K
|NZDJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-8.2K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|-499
|NQ100.R
|-17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 496.77 USD
最差交易: -409 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +2 454.24 USD
最大连续亏损: -2 839.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
53%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
18
0%
422
44%
99%
1.17
14.42
USD
USD
78%
1:50