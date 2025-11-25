- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
115
盈利交易:
32 (27.82%)
亏损交易:
83 (72.17%)
最好交易:
500.00 USD
最差交易:
-51.08 USD
毛利:
1 294.97 USD (79 023 pips)
毛利亏损:
-1 403.51 USD (136 479 pips)
最大连续赢利:
6 (207.25 USD)
最大连续盈利:
500.00 USD (1)
夏普比率:
0.01
交易活动:
26.81%
最大入金加载:
162.78%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
96 (83.48%)
短期交易:
19 (16.52%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.94 USD
平均利润:
40.47 USD
平均损失:
-16.91 USD
最大连续失误:
21 (-404.56 USD)
最大连续亏损:
-458.06 USD (20)
每月增长:
-10.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
643.66 USD
最大值:
872.40 USD (184.15%)
相对跌幅:
结余:
86.40% (872.40 USD)
净值:
80.18% (26.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|92
|GBPUSD_MRG
|7
|GBPJPY_MRG
|4
|USDJPY_MRG
|3
|EURNZD_MRG
|3
|USDCAD_MRG
|2
|USDCHF_MRG
|2
|EURJPY_MRG
|1
|CHFJPY_MRG
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-159
|GBPUSD_MRG
|-18
|GBPJPY_MRG
|34
|USDJPY_MRG
|31
|EURNZD_MRG
|16
|USDCAD_MRG
|-11
|USDCHF_MRG
|3
|EURJPY_MRG
|-2
|CHFJPY_MRG
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-60K
|GBPUSD_MRG
|-936
|GBPJPY_MRG
|1.9K
|USDJPY_MRG
|1.6K
|EURNZD_MRG
|851
|USDCAD_MRG
|-512
|USDCHF_MRG
|80
|EURJPY_MRG
|-81
|CHFJPY_MRG
|-319
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +500.00 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +207.25 USD
最大连续亏损: -404.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
just trader
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-61%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
7
0%
115
27%
27%
0.92
-0.94
USD
USD
86%
1:500