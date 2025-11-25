信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Uaen Me77
Azhar Mustofa

Uaen Me77

Azhar Mustofa
0条评论
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -61%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
115
盈利交易:
32 (27.82%)
亏损交易:
83 (72.17%)
最好交易:
500.00 USD
最差交易:
-51.08 USD
毛利:
1 294.97 USD (79 023 pips)
毛利亏损:
-1 403.51 USD (136 479 pips)
最大连续赢利:
6 (207.25 USD)
最大连续盈利:
500.00 USD (1)
夏普比率:
0.01
交易活动:
26.81%
最大入金加载:
162.78%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
96 (83.48%)
短期交易:
19 (16.52%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.94 USD
平均利润:
40.47 USD
平均损失:
-16.91 USD
最大连续失误:
21 (-404.56 USD)
最大连续亏损:
-458.06 USD (20)
每月增长:
-10.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
643.66 USD
最大值:
872.40 USD (184.15%)
相对跌幅:
结余:
86.40% (872.40 USD)
净值:
80.18% (26.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_MRG 92
GBPUSD_MRG 7
GBPJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 3
EURNZD_MRG 3
USDCAD_MRG 2
USDCHF_MRG 2
EURJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_MRG -159
GBPUSD_MRG -18
GBPJPY_MRG 34
USDJPY_MRG 31
EURNZD_MRG 16
USDCAD_MRG -11
USDCHF_MRG 3
EURJPY_MRG -2
CHFJPY_MRG -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_MRG -60K
GBPUSD_MRG -936
GBPJPY_MRG 1.9K
USDJPY_MRG 1.6K
EURNZD_MRG 851
USDCAD_MRG -512
USDCHF_MRG 80
EURJPY_MRG -81
CHFJPY_MRG -319
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +500.00 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +207.25 USD
最大连续亏损: -404.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

just trader
没有评论
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 8200% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 02:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
