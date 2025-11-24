- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43 978
盈利交易:
25 634 (58.28%)
亏损交易:
18 344 (41.71%)
最好交易:
12 084.00 USD
最差交易:
-17 640.00 USD
毛利:
1 415 388.39 USD (13 208 723 pips)
毛利亏损:
-1 190 133.55 USD (13 997 078 pips)
最大连续赢利:
19 (87.66 USD)
最大连续盈利:
19 853.12 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
96.46%
最大入金加载:
27.81%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
339
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.72
长期交易:
21 013 (47.78%)
短期交易:
22 965 (52.22%)
利润因子:
1.19
预期回报:
5.12 USD
平均利润:
55.22 USD
平均损失:
-64.88 USD
最大连续失误:
13 (-11 005.64 USD)
最大连续亏损:
-19 964.00 USD (3)
每月增长:
7.59%
年度预测:
92.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 096.35 USD
最大值:
29 188.99 USD (10.92%)
相对跌幅:
结余:
18.58% (25 716.89 USD)
净值:
57.77% (123 191.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43978
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|225K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-786K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 084.00 USD
最差交易: -17 640 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +87.66 USD
最大连续亏损: -11 005.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AnzoCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
GoldMarket：
4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？
这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。
它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；
小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。
让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。
跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。
