Zhu He Li

GoldMarket

Zhu He Li
0条评论
可靠性
56
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2024 1 497%
AnzoCapital-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
43 978
盈利交易:
25 634 (58.28%)
亏损交易:
18 344 (41.71%)
最好交易:
12 084.00 USD
最差交易:
-17 640.00 USD
毛利:
1 415 388.39 USD (13 208 723 pips)
毛利亏损:
-1 190 133.55 USD (13 997 078 pips)
最大连续赢利:
19 (87.66 USD)
最大连续盈利:
19 853.12 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
96.46%
最大入金加载:
27.81%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
339
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.72
长期交易:
21 013 (47.78%)
短期交易:
22 965 (52.22%)
利润因子:
1.19
预期回报:
5.12 USD
平均利润:
55.22 USD
平均损失:
-64.88 USD
最大连续失误:
13 (-11 005.64 USD)
最大连续亏损:
-19 964.00 USD (3)
每月增长:
7.59%
年度预测:
92.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 096.35 USD
最大值:
29 188.99 USD (10.92%)
相对跌幅:
结余:
18.58% (25 716.89 USD)
净值:
57.77% (123 191.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 43978
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 225K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -786K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12 084.00 USD
最差交易: -17 640 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +87.66 USD
最大连续亏损: -11 005.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AnzoCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
GoldMarket：

4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？

这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。

它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；

小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。

让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。

跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。


没有评论
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
