- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
211
盈利交易:
154 (72.98%)
亏损交易:
57 (27.01%)
最好交易:
160.02 USD
最差交易:
-96.65 USD
毛利:
3 077.91 USD (98 625 pips)
毛利亏损:
-922.94 USD (38 156 pips)
最大连续赢利:
13 (151.61 USD)
最大连续盈利:
365.44 USD (9)
夏普比率:
0.37
交易活动:
76.75%
最大入金加载:
15.69%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
8 小时
采收率:
12.66
长期交易:
191 (90.52%)
短期交易:
20 (9.48%)
利润因子:
3.33
预期回报:
10.21 USD
平均利润:
19.99 USD
平均损失:
-16.19 USD
最大连续失误:
5 (-82.90 USD)
最大连续亏损:
-169.70 USD (3)
每月增长:
43.60%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
0.54 USD
最大值:
170.25 USD (3.02%)
相对跌幅:
结余:
5.43% (170.05 USD)
净值:
11.52% (544.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|GBPUSD
|28
|AUDCAD
|17
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|170
|AUDCAD
|27
|USDJPY
|-51
|AUDUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPUSD
|6.7K
|AUDCAD
|968
|USDJPY
|-143
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.02 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +151.61 USD
最大连续亏损: -82.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 82
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Darwinex-Live
|0.93 × 313
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 227
|
Tickmill-Live
|2.17 × 18255
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.28 × 1090
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
78%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
5
76%
211
72%
77%
3.33
10.21
USD
USD
12%
1:500