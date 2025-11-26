信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Copy Trader Signals MT5
Aristoteles Franca

Copy Trader Signals MT5

Aristoteles Franca
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -24%
TickmillUK-Live
1:20
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
320
盈利交易:
228 (71.25%)
亏损交易:
92 (28.75%)
最好交易:
7.10 EUR
最差交易:
-27.74 EUR
毛利:
204.38 EUR (560 017 pips)
毛利亏损:
-373.95 EUR (25 219 pips)
最大连续赢利:
17 (11.41 EUR)
最大连续盈利:
11.70 EUR (12)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
199.78%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.68
长期交易:
191 (59.69%)
短期交易:
129 (40.31%)
利润因子:
0.55
预期回报:
-0.53 EUR
平均利润:
0.90 EUR
平均损失:
-4.06 EUR
最大连续失误:
11 (-85.07 EUR)
最大连续亏损:
-85.07 EUR (11)
每月增长:
-24.46%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
170.72 EUR
最大值:
250.33 EUR (65.94%)
相对跌幅:
结余:
36.14% (250.33 EUR)
净值:
26.54% (176.92 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 81
AUDUSD 68
USDCAD 50
GBPUSD 42
NZDUSD 29
USDCHF 20
USDJPY 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -62
AUDUSD -3
USDCAD -1
GBPUSD 23
NZDUSD -45
USDCHF -14
USDJPY -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -3.8K
AUDUSD -42
USDCAD 826
GBPUSD 1.5K
NZDUSD -2.5K
USDCHF -550
USDJPY 131
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.10 EUR
最差交易: -28 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +11.41 EUR
最大连续亏损: -85.07 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 19
TickmillUK-Live
0.20 × 5
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.32 × 25
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
5.33 × 3
ActivTradesCorp-Server
5.50 × 2
Tickmill-Live
12.00 × 2
Copy Signals MT5

It is intended for various copying of currency exchanges, such as:

Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)

Timeframe: M5, M15, M30

Minimum Lots: 0.01

Platform: MetaTrader 5

Minimum Deposit: €/$500

Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN

Thank you for choosing Copy Signals MT5

没有评论
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
