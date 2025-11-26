- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
320
盈利交易:
228 (71.25%)
亏损交易:
92 (28.75%)
最好交易:
7.10 EUR
最差交易:
-27.74 EUR
毛利:
204.38 EUR (560 017 pips)
毛利亏损:
-373.95 EUR (25 219 pips)
最大连续赢利:
17 (11.41 EUR)
最大连续盈利:
11.70 EUR (12)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
199.78%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.68
长期交易:
191 (59.69%)
短期交易:
129 (40.31%)
利润因子:
0.55
预期回报:
-0.53 EUR
平均利润:
0.90 EUR
平均损失:
-4.06 EUR
最大连续失误:
11 (-85.07 EUR)
最大连续亏损:
-85.07 EUR (11)
每月增长:
-24.46%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
170.72 EUR
最大值:
250.33 EUR (65.94%)
相对跌幅:
结余:
36.14% (250.33 EUR)
净值:
26.54% (176.92 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|68
|USDCAD
|50
|GBPUSD
|42
|NZDUSD
|29
|USDCHF
|20
|USDJPY
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-62
|AUDUSD
|-3
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|23
|NZDUSD
|-45
|USDCHF
|-14
|USDJPY
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-3.8K
|AUDUSD
|-42
|USDCAD
|826
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|-2.5K
|USDCHF
|-550
|USDJPY
|131
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.10 EUR
最差交易: -28 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +11.41 EUR
最大连续亏损: -85.07 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Copy Signals MT5
It is intended for various copying of currency exchanges, such as:
Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)
Timeframe: M5, M15, M30
Minimum Lots: 0.01
Platform: MetaTrader 5
Minimum Deposit: €/$500
Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN
Thank you for choosing Copy Signals MT5
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-24%
0
0
USD
USD
505
EUR
EUR
4
82%
320
71%
100%
0.54
-0.53
EUR
EUR
36%
1:20