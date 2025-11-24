- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 457
盈利交易:
1 864 (75.86%)
亏损交易:
593 (24.14%)
最好交易:
34 943.04 USD
最差交易:
-18 251.23 USD
毛利:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
毛利亏损:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
最大连续赢利:
34 (2 177.62 USD)
最大连续盈利:
69 822.43 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
54.78%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
180
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.10
长期交易:
1 214 (49.41%)
短期交易:
1 243 (50.59%)
利润因子:
1.05
预期回报:
6.46 USD
平均利润:
178.35 USD
平均损失:
-533.83 USD
最大连续失误:
16 (-32 562.08 USD)
最大连续亏损:
-61 764.30 USD (15)
每月增长:
-47.82%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
7 717.52 USD
最大值:
152 284.58 USD (34.77%)
相对跌幅:
结余:
75.96% (152 284.58 USD)
净值:
97.68% (187 873.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2185
|EURNZD
|28
|EURAUD
|28
|EURJPY
|24
|AUDJPY
|22
|HK50ft
|21
|CADJPY
|19
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|16
|USDCHF
|16
|USDCAD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|8
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-11K
|EURNZD
|2.6K
|EURAUD
|3.6K
|EURJPY
|2.5K
|AUDJPY
|2.3K
|HK50ft
|167
|CADJPY
|2.1K
|NZDJPY
|866
|EURCAD
|2.4K
|USDCHF
|481
|USDCAD
|1.3K
|AUDCHF
|962
|AUDNZD
|743
|NZDCAD
|968
|NZDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|NZDUSD
|530
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|948
|EURCHF
|180
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-668K
|EURNZD
|475
|EURAUD
|2.8K
|EURJPY
|2K
|AUDJPY
|3.2K
|HK50ft
|32K
|CADJPY
|1.7K
|NZDJPY
|-3K
|EURCAD
|3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|USDCAD
|2.3K
|AUDCHF
|854
|AUDNZD
|624
|NZDCAD
|1.5K
|NZDCHF
|627
|CADCHF
|1.4K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCAD
|3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURCHF
|-203
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34 943.04 USD
最差交易: -18 251 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +2 177.62 USD
最大连续亏损: -32 562.08 USD
没有评论