Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
0条评论
19
0 / 0 USD
增长自 2025 -7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 457
盈利交易:
1 864 (75.86%)
亏损交易:
593 (24.14%)
最好交易:
34 943.04 USD
最差交易:
-18 251.23 USD
毛利:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
毛利亏损:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
最大连续赢利:
34 (2 177.62 USD)
最大连续盈利:
69 822.43 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
54.78%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
180
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.10
长期交易:
1 214 (49.41%)
短期交易:
1 243 (50.59%)
利润因子:
1.05
预期回报:
6.46 USD
平均利润:
178.35 USD
平均损失:
-533.83 USD
最大连续失误:
16 (-32 562.08 USD)
最大连续亏损:
-61 764.30 USD (15)
每月增长:
-47.82%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
7 717.52 USD
最大值:
152 284.58 USD (34.77%)
相对跌幅:
结余:
75.96% (152 284.58 USD)
净值:
97.68% (187 873.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2185
EURNZD 28
EURAUD 28
EURJPY 24
AUDJPY 22
HK50ft 21
CADJPY 19
NZDJPY 18
EURCAD 16
USDCHF 16
USDCAD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 9
NZDCAD 9
NZDCHF 8
CADCHF 8
NZDUSD 8
AUDCAD 7
AUDUSD 5
EURCHF 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -11K
EURNZD 2.6K
EURAUD 3.6K
EURJPY 2.5K
AUDJPY 2.3K
HK50ft 167
CADJPY 2.1K
NZDJPY 866
EURCAD 2.4K
USDCHF 481
USDCAD 1.3K
AUDCHF 962
AUDNZD 743
NZDCAD 968
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
NZDUSD 530
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 948
EURCHF 180
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -668K
EURNZD 475
EURAUD 2.8K
EURJPY 2K
AUDJPY 3.2K
HK50ft 32K
CADJPY 1.7K
NZDJPY -3K
EURCAD 3.8K
USDCHF -1.7K
USDCAD 2.3K
AUDCHF 854
AUDNZD 624
NZDCAD 1.5K
NZDCHF 627
CADCHF 1.4K
NZDUSD -1.9K
AUDCAD 3.2K
AUDUSD 1.8K
EURCHF -203
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34 943.04 USD
最差交易: -18 251 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +2 177.62 USD
最大连续亏损: -32 562.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 19:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
