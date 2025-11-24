- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
187
盈利交易:
104 (55.61%)
亏损交易:
83 (44.39%)
最好交易:
28.68 USD
最差交易:
-110.91 USD
毛利:
740.51 USD (717 812 pips)
毛利亏损:
-974.39 USD (950 661 pips)
最大连续赢利:
7 (58.94 USD)
最大连续盈利:
58.94 USD (7)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
33.26%
最大入金加载:
71.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.48
长期交易:
71 (37.97%)
短期交易:
116 (62.03%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-1.25 USD
平均利润:
7.12 USD
平均损失:
-11.74 USD
最大连续失误:
8 (-486.30 USD)
最大连续亏损:
-486.30 USD (8)
每月增长:
-34.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
241.97 USD
最大值:
486.30 USD (109.45%)
相对跌幅:
结余:
67.61% (486.30 USD)
净值:
62.78% (451.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-234
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-233K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.68 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +58.94 USD
最大连续亏损: -486.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trade XAUUSD only, long run investment result is the best choice for your dicision, MM: Capital 400$ = Risk 0.01 lot
Copy: Exness
Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader
Copy: Exness
social-trading.exness.com/a/1hbh7g56fe
one.exnessonelink.com/a/1hbh7g56fe
Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-27%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
6
0%
187
55%
33%
0.75
-1.25
USD
USD
68%
1:200