交易:
41
盈利交易:
41 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.19 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
35.78 USD (1 947 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
41 (35.78 USD)
最大连续盈利:
35.78 USD (41)
夏普比率:
1.23
交易活动:
23.72%
最大入金加载:
4.63%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.00
长期交易:
21 (51.22%)
短期交易:
20 (48.78%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
0.87 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
11.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
6.16% (19.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|20
|USDJPYm
|9
|EURUSDm
|6
|AUDUSDm
|5
|NZDUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm
|16
|USDJPYm
|12
|EURUSDm
|3
|AUDUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm
|887
|USDJPYm
|702
|EURUSDm
|162
|AUDUSDm
|182
|NZDUSDm
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.19 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +35.78 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
