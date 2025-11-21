信号部分
Teerathad Booranawisedkul

EA WS

Teerathad Booranawisedkul
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 12%
Exness-Real16
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
41
盈利交易:
41 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.19 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
35.78 USD (1 947 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
41 (35.78 USD)
最大连续盈利:
35.78 USD (41)
夏普比率:
1.23
交易活动:
23.72%
最大入金加载:
4.63%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.00
长期交易:
21 (51.22%)
短期交易:
20 (48.78%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
0.87 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
11.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
6.16% (19.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDm 20
USDJPYm 9
EURUSDm 6
AUDUSDm 5
NZDUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDm 16
USDJPYm 12
EURUSDm 3
AUDUSDm 4
NZDUSDm 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDm 887
USDJPYm 702
EURUSDm 162
AUDUSDm 182
NZDUSDm 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.19 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +35.78 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.18 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
