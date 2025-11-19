- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
28 (57.14%)
亏损交易:
21 (42.86%)
最好交易:
4.20 USD
最差交易:
-17.02 USD
毛利:
49.01 USD (4 533 pips)
毛利亏损:
-114.88 USD (9 501 pips)
最大连续赢利:
9 (18.40 USD)
最大连续盈利:
18.40 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
94.74%
最大入金加载:
122.20%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
24 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
22 (44.90%)
短期交易:
27 (55.10%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-1.34 USD
平均利润:
1.75 USD
平均损失:
-5.47 USD
最大连续失误:
6 (-37.14 USD)
最大连续亏损:
-37.14 USD (6)
每月增长:
-50.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
69.46 USD
最大值:
69.46 USD (104.37%)
相对跌幅:
结余:
70.39% (69.46 USD)
净值:
27.11% (20.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|-66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.20 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +18.40 USD
最大连续亏损: -37.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Торговля по тренду с использованием локов
没有评论
