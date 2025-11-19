信号部分
Il'dar Mingachev

Don McDuck

Il'dar Mingachev
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
49
盈利交易:
28 (57.14%)
亏损交易:
21 (42.86%)
最好交易:
4.20 USD
最差交易:
-17.02 USD
毛利:
49.01 USD (4 533 pips)
毛利亏损:
-114.88 USD (9 501 pips)
最大连续赢利:
9 (18.40 USD)
最大连续盈利:
18.40 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
94.74%
最大入金加载:
122.20%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
24 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
22 (44.90%)
短期交易:
27 (55.10%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-1.34 USD
平均利润:
1.75 USD
平均损失:
-5.47 USD
最大连续失误:
6 (-37.14 USD)
最大连续亏损:
-37.14 USD (6)
每月增长:
-50.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
69.46 USD
最大值:
69.46 USD (104.37%)
相对跌幅:
结余:
70.39% (69.46 USD)
净值:
27.11% (20.11 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd -66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.20 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +18.40 USD
最大连续亏损: -37.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Торговля по тренду с использованием локов
没有评论
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 17:09
Share of trading days is too low
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 05:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 05:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
