信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Relive Trader
SAPA TAUFIK

Relive Trader

SAPA TAUFIK
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 -12%
RockWest-Server
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
17 (53.12%)
亏损交易:
15 (46.88%)
最好交易:
58.72 USD
最差交易:
-50.93 USD
毛利:
330.00 USD (33 127 pips)
毛利亏损:
-446.08 USD (44 733 pips)
最大连续赢利:
3 (80.99 USD)
最大连续盈利:
80.99 USD (3)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
75.65%
最大入金加载:
5.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
20 (62.50%)
短期交易:
12 (37.50%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-3.63 USD
平均利润:
19.41 USD
平均损失:
-29.74 USD
最大连续失误:
4 (-194.52 USD)
最大连续亏损:
-194.52 USD (4)
每月增长:
-16.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
131.19 USD
最大值:
283.71 USD (24.62%)
相对跌幅:
结余:
24.62% (283.71 USD)
净值:
4.87% (45.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.s 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.s -116
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.s -12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +58.72 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +80.99 USD
最大连续亏损: -194.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RockWest-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Relive Trader

    • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
    • Stoploss Always Available
    • Single Trade Entry, Fix Lot
    • Risk Reward 1:2
    • Scalping, Swing And Intraday
    • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
    • Trade on Asia, Euro & Us session
    • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa








没有评论
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 03:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Relive Trader
每月39 USD
-12%
0
0
USD
884
USD
6
100%
32
53%
76%
0.73
-3.63
USD
25%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载