- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
17 (53.12%)
亏损交易:
15 (46.88%)
最好交易:
58.72 USD
最差交易:
-50.93 USD
毛利:
330.00 USD (33 127 pips)
毛利亏损:
-446.08 USD (44 733 pips)
最大连续赢利:
3 (80.99 USD)
最大连续盈利:
80.99 USD (3)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
75.65%
最大入金加载:
5.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
20 (62.50%)
短期交易:
12 (37.50%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-3.63 USD
平均利润:
19.41 USD
平均损失:
-29.74 USD
最大连续失误:
4 (-194.52 USD)
最大连续亏损:
-194.52 USD (4)
每月增长:
-16.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
131.19 USD
最大值:
283.71 USD (24.62%)
相对跌幅:
结余:
24.62% (283.71 USD)
净值:
4.87% (45.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|-116
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Relive Trader
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
Regards
Sapa
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
-12%
0
0
USD
USD
884
USD
USD
6
100%
32
53%
76%
0.73
-3.63
USD
USD
25%
1:500