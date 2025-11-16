信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HEDGE SCALPER
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
可靠性
11
0 / 0 USD
增长自 2025 376%
Exness-Real29
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 032
盈利交易:
1 730 (85.13%)
亏损交易:
302 (14.86%)
最好交易:
15.35 USD
最差交易:
-51.95 USD
毛利:
4 155.07 USD (353 976 pips)
毛利亏损:
-2 280.80 USD (229 366 pips)
最大连续赢利:
38 (120.37 USD)
最大连续盈利:
120.37 USD (38)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
41.27%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
131
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.25
长期交易:
1 113 (54.77%)
短期交易:
919 (45.23%)
利润因子:
1.82
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
2.40 USD
平均损失:
-7.55 USD
最大连续失误:
6 (-33.58 USD)
最大连续亏损:
-70.45 USD (3)
每月增长:
39.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
115.37 USD (6.16%)
相对跌幅:
结余:
4.16% (34.14 USD)
净值:
38.14% (411.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 432
EURAUD 368
GBPCAD 250
GBPUSD 233
EURCAD 130
EURUSD 113
USDCAD 95
GBPCHF 92
USDCHF 66
AUDCAD 62
AUDUSD 62
AUDCHF 62
EURGBP 38
EURCHF 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD 444
EURAUD 346
GBPCAD 245
GBPUSD 357
EURCAD 148
EURUSD 142
USDCAD -21
GBPCHF -15
USDCHF 18
AUDCAD 70
AUDUSD 48
AUDCHF 64
EURGBP 6
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD 28K
EURAUD 27K
GBPCAD 13K
GBPUSD 10K
EURCAD 18K
EURUSD 9.8K
USDCAD -2.8K
GBPCHF -1.1K
USDCHF 1.5K
AUDCAD 9.7K
AUDUSD 4.8K
AUDCHF 5.1K
EURGBP 421
EURCHF 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.35 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +120.37 USD
最大连续亏损: -33.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 19:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 19:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 05:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 05:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
