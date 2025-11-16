- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 032
盈利交易:
1 730 (85.13%)
亏损交易:
302 (14.86%)
最好交易:
15.35 USD
最差交易:
-51.95 USD
毛利:
4 155.07 USD (353 976 pips)
毛利亏损:
-2 280.80 USD (229 366 pips)
最大连续赢利:
38 (120.37 USD)
最大连续盈利:
120.37 USD (38)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
41.27%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
131
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.25
长期交易:
1 113 (54.77%)
短期交易:
919 (45.23%)
利润因子:
1.82
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
2.40 USD
平均损失:
-7.55 USD
最大连续失误:
6 (-33.58 USD)
最大连续亏损:
-70.45 USD (3)
每月增长:
39.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
115.37 USD (6.16%)
相对跌幅:
结余:
4.16% (34.14 USD)
净值:
38.14% (411.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|432
|EURAUD
|368
|GBPCAD
|250
|GBPUSD
|233
|EURCAD
|130
|EURUSD
|113
|USDCAD
|95
|GBPCHF
|92
|USDCHF
|66
|AUDCAD
|62
|AUDUSD
|62
|AUDCHF
|62
|EURGBP
|38
|EURCHF
|29
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|444
|EURAUD
|346
|GBPCAD
|245
|GBPUSD
|357
|EURCAD
|148
|EURUSD
|142
|USDCAD
|-21
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|18
|AUDCAD
|70
|AUDUSD
|48
|AUDCHF
|64
|EURGBP
|6
|EURCHF
|22
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|28K
|EURAUD
|27K
|GBPCAD
|13K
|GBPUSD
|10K
|EURCAD
|18K
|EURUSD
|9.8K
|USDCAD
|-2.8K
|GBPCHF
|-1.1K
|USDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|9.7K
|AUDUSD
|4.8K
|AUDCHF
|5.1K
|EURGBP
|421
|EURCHF
|1.7K
- 入金加载
- 提取
