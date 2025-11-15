- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
203
盈利交易:
186 (91.62%)
亏损交易:
17 (8.37%)
最好交易:
19.30 USD
最差交易:
-22.52 USD
毛利:
492.97 USD (41 458 pips)
毛利亏损:
-297.55 USD (28 767 pips)
最大连续赢利:
33 (91.55 USD)
最大连续盈利:
91.55 USD (33)
夏普比率:
0.17
交易活动:
8.40%
最大入金加载:
4.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
4.71
长期交易:
80 (39.41%)
短期交易:
123 (60.59%)
利润因子:
1.66
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
2.65 USD
平均损失:
-17.50 USD
最大连续失误:
1 (-22.52 USD)
最大连续亏损:
-22.52 USD (1)
每月增长:
-0.63%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
41.53 USD (3.64%)
相对跌幅:
结余:
4.14% (41.39 USD)
净值:
4.54% (44.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.30 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +91.55 USD
最大连续亏损: -22.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
TRADE GOLD with Fix SL and use TP ....
