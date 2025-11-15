- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
19 (42.22%)
亏损交易:
26 (57.78%)
最好交易:
7.84 USD
最差交易:
-6.82 USD
毛利:
86.04 USD (41 879 pips)
毛利亏损:
-95.13 USD (22 608 pips)
最大连续赢利:
7 (29.88 USD)
最大连续盈利:
29.88 USD (7)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
8.65%
最大入金加载:
16.06%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.27
长期交易:
33 (73.33%)
短期交易:
12 (26.67%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.20 USD
平均利润:
4.53 USD
平均损失:
-3.66 USD
最大连续失误:
4 (-13.58 USD)
最大连续亏损:
-17.25 USD (3)
每月增长:
-7.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
19.01 USD
最大值:
33.37 USD (13.21%)
相对跌幅:
结余:
13.21% (33.37 USD)
净值:
2.29% (5.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500Cash
|7
|GER40Cash
|5
|GOLDmicro
|4
|CADJPYmicro
|4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|3
|EU50Cash
|3
|EURJPYmicro
|3
|NETH25Cash
|2
|HK50Cash
|2
|UK100Cash
|2
|USDJPYmicro
|2
|SPAIN35Cash
|1
|GBPJPYmicro
|1
|CHFJPYmicro
|1
|US100Cash
|1
|SILVERmicro
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500Cash
|-16
|GER40Cash
|15
|GOLDmicro
|-5
|CADJPYmicro
|-4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|15
|EU50Cash
|17
|EURJPYmicro
|5
|NETH25Cash
|5
|HK50Cash
|-8
|UK100Cash
|-6
|USDJPYmicro
|-8
|SPAIN35Cash
|-4
|GBPJPYmicro
|-5
|CHFJPYmicro
|-6
|US100Cash
|-5
|SILVERmicro
|-3
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500Cash
|-2.1K
|GER40Cash
|13K
|GOLDmicro
|-4.8K
|CADJPYmicro
|14
|FRA40Cash
|5.9K
|SWI20Cash
|7.6K
|EU50Cash
|5K
|EURJPYmicro
|228
|NETH25Cash
|278
|HK50Cash
|-92
|UK100Cash
|-3.1K
|USDJPYmicro
|-176
|SPAIN35Cash
|-17
|GBPJPYmicro
|-191
|CHFJPYmicro
|-74
|US100Cash
|-1.7K
|SILVERmicro
|-126
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.84 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +29.88 USD
最大连续亏损: -13.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
6
100%
45
42%
9%
0.90
-0.20
USD
USD
13%
1:500