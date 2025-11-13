- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
141
盈利交易:
134 (95.03%)
亏损交易:
7 (4.96%)
最好交易:
19.98 USD
最差交易:
-11.85 USD
毛利:
41.97 USD (12 419 pips)
毛利亏损:
-26.78 USD (15 389 pips)
最大连续赢利:
66 (9.52 USD)
最大连续盈利:
21.64 USD (26)
夏普比率:
0.06
交易活动:
5.34%
最大入金加载:
19.72%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
0.80
长期交易:
92 (65.25%)
短期交易:
49 (34.75%)
利润因子:
1.57
预期回报:
0.11 USD
平均利润:
0.31 USD
平均损失:
-3.83 USD
最大连续失误:
2 (-19.03 USD)
最大连续亏损:
-19.03 USD (2)
每月增长:
15.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.03 USD (21.72%)
相对跌幅:
结余:
12.91% (19.03 USD)
净值:
14.53% (9.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30m
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30m
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30m
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.98 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +9.52 USD
最大连续亏损: -19.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
