- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
280
盈利交易:
156 (55.71%)
亏损交易:
124 (44.29%)
最好交易:
89.67 USD
最差交易:
-47.93 USD
毛利:
2 260.89 USD (202 772 pips)
毛利亏损:
-1 556.30 USD (132 940 pips)
最大连续赢利:
19 (632.55 USD)
最大连续盈利:
632.55 USD (19)
夏普比率:
0.14
交易活动:
54.13%
最大入金加载:
19.92%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.90
长期交易:
181 (64.64%)
短期交易:
99 (35.36%)
利润因子:
1.45
预期回报:
2.52 USD
平均利润:
14.49 USD
平均损失:
-12.55 USD
最大连续失误:
14 (-225.93 USD)
最大连续亏损:
-225.93 USD (14)
每月增长:
29.76%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
369.13 USD
最大值:
784.70 USD (27.02%)
相对跌幅:
结余:
30.00% (784.40 USD)
净值:
7.94% (138.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|D30EUR
|44
|NASUSD
|28
|SPXUSD
|23
|U30USD
|18
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|860
|D30EUR
|-129
|NASUSD
|156
|SPXUSD
|-29
|U30USD
|-166
|GBPCAD
|12
|GBPUSD
|0
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|83K
|D30EUR
|-5.2K
|NASUSD
|9.9K
|SPXUSD
|-3K
|U30USD
|-16K
|GBPCAD
|871
|GBPUSD
|19
|GBPNZD
|164
|AUDUSD
|5
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.67 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +632.55 USD
最大连续亏损: -225.93 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
34%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
7
99%
280
55%
54%
1.45
2.52
USD
USD
30%
1:500