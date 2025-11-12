信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Halion UNLOCKED
Maciej Jozef Wujciow

Halion UNLOCKED

Maciej Jozef Wujciow
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
56
盈利交易:
53 (94.64%)
亏损交易:
3 (5.36%)
最好交易:
1 079.49 EUR
最差交易:
-145.80 EUR
毛利:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
毛利亏损:
-414.91 EUR (15 536 pips)
最大连续赢利:
53 (18 563.83 EUR)
最大连续盈利:
18 563.83 EUR (53)
夏普比率:
0.82
交易活动:
35.01%
最大入金加载:
8.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
46.11
长期交易:
40 (71.43%)
短期交易:
16 (28.57%)
利润因子:
44.74
预期回报:
324.09 EUR
平均利润:
350.26 EUR
平均损失:
-138.30 EUR
最大连续失误:
3 (-393.15 EUR)
最大连续亏损:
-393.15 EUR (3)
每月增长:
427.78%
年度预测:
5 190.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
393.59 EUR
最大值:
393.59 EUR (39.36%)
相对跌幅:
结余:
39.36% (393.59 EUR)
净值:
37.15% (3 398.90 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 205K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 079.49 EUR
最差交易: -146 EUR
最大连续赢利: 53
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +18 563.83 EUR
最大连续亏损: -393.15 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Extreme


没有评论
2025.12.08 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载