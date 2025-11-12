- 成长
交易:
56
盈利交易:
53 (94.64%)
亏损交易:
3 (5.36%)
最好交易:
1 079.49 EUR
最差交易:
-145.80 EUR
毛利:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
毛利亏损:
-414.91 EUR (15 536 pips)
最大连续赢利:
53 (18 563.83 EUR)
最大连续盈利:
18 563.83 EUR (53)
夏普比率:
0.82
交易活动:
35.01%
最大入金加载:
8.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
46.11
长期交易:
40 (71.43%)
短期交易:
16 (28.57%)
利润因子:
44.74
预期回报:
324.09 EUR
平均利润:
350.26 EUR
平均损失:
-138.30 EUR
最大连续失误:
3 (-393.15 EUR)
最大连续亏损:
-393.15 EUR (3)
每月增长:
427.78%
年度预测:
5 190.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
393.59 EUR
最大值:
393.59 EUR (39.36%)
相对跌幅:
结余:
39.36% (393.59 EUR)
净值:
37.15% (3 398.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|205K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 079.49 EUR
最差交易: -146 EUR
最大连续赢利: 53
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +18 563.83 EUR
最大连续亏损: -393.15 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
EA Logic: Aggressive
Risk Level: Extreme
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
191%
0
0
USD
USD
9.1K
EUR
EUR
13
100%
56
94%
35%
44.74
324.09
EUR
EUR
39%
1:500