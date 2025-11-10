- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
22 (81.48%)
亏损交易:
5 (18.52%)
最好交易:
2.86 USD
最差交易:
-6.18 USD
毛利:
24.84 USD (3 095 pips)
毛利亏损:
-14.71 USD (1 804 pips)
最大连续赢利:
9 (10.36 USD)
最大连续盈利:
10.36 USD (9)
夏普比率:
0.29
交易活动:
48.16%
最大入金加载:
25.15%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.19
长期交易:
4 (14.81%)
短期交易:
23 (85.19%)
利润因子:
1.69
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
1.13 USD
平均损失:
-2.94 USD
最大连续失误:
1 (-6.18 USD)
最大连续亏损:
-6.18 USD (1)
每月增长:
43.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.53 USD (34.83%)
相对跌幅:
结余:
34.83% (8.53 USD)
净值:
32.67% (5.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|5
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|-2
|EURAUD
|-1
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|662
|EURUSD
|100
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|-326
|EURAUD
|-79
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|192
|NZDJPY
|164
|CADJPY
|442
|NZDUSD
|81
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.86 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.36 USD
最大连续亏损: -6.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 152
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 89
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 294
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
Exness-Real9
|0.63 × 8
RoboForex-Pro-5
|1.34 × 56
Exness-Real16
|2.24 × 242
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
FBS-Real-1
|2.92 × 300
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Weltrade-Live
|17.38 × 39
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
