Salomao Hack

AMANHECER DOURADO

Salomao Hack
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -16%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
37
盈利交易:
19 (51.35%)
亏损交易:
18 (48.65%)
最好交易:
50.21 USD
最差交易:
-51.92 USD
毛利:
345.53 USD (34 855 pips)
毛利亏损:
-413.85 USD (41 078 pips)
最大连续赢利:
4 (95.26 USD)
最大连续盈利:
95.26 USD (4)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
28.21%
最大入金加载:
4.47%
最近交易:
23 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
18 (48.65%)
短期交易:
19 (51.35%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-1.85 USD
平均利润:
18.19 USD
平均损失:
-22.99 USD
最大连续失误:
5 (-131.94 USD)
最大连续亏损:
-131.94 USD (5)
每月增长:
-26.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
68.32 USD
最大值:
165.38 USD (31.38%)
相对跌幅:
结余:
31.38% (165.38 USD)
净值:
13.27% (67.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.21 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +95.26 USD
最大连续亏损: -131.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 更多...
suport: 

https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh

没有评论
2025.12.09 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
