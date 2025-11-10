- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
19 (51.35%)
亏损交易:
18 (48.65%)
最好交易:
50.21 USD
最差交易:
-51.92 USD
毛利:
345.53 USD (34 855 pips)
毛利亏损:
-413.85 USD (41 078 pips)
最大连续赢利:
4 (95.26 USD)
最大连续盈利:
95.26 USD (4)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
28.21%
最大入金加载:
4.47%
最近交易:
23 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
18 (48.65%)
短期交易:
19 (51.35%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-1.85 USD
平均利润:
18.19 USD
平均损失:
-22.99 USD
最大连续失误:
5 (-131.94 USD)
最大连续亏损:
-131.94 USD (5)
每月增长:
-26.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
68.32 USD
最大值:
165.38 USD (31.38%)
相对跌幅:
结余:
31.38% (165.38 USD)
净值:
13.27% (67.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
