- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
108
盈利交易:
52 (48.14%)
亏损交易:
56 (51.85%)
最好交易:
19.26 USD
最差交易:
-16.02 USD
毛利:
84.47 USD (9 300 pips)
毛利亏损:
-160.78 USD (15 883 pips)
最大连续赢利:
5 (34.72 USD)
最大连续盈利:
34.72 USD (5)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
1.59%
最大入金加载:
12.14%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
-0.57
长期交易:
80 (74.07%)
短期交易:
28 (25.93%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-0.71 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-2.87 USD
最大连续失误:
7 (-64.07 USD)
最大连续亏损:
-64.07 USD (7)
每月增长:
-24.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
77.16 USD
最大值:
133.88 USD (29.31%)
相对跌幅:
结余:
29.31% (133.88 USD)
净值:
13.93% (53.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.26 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +34.72 USD
最大连续亏损: -64.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
