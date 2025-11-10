- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
69
盈利交易:
60 (86.95%)
亏损交易:
9 (13.04%)
最好交易:
68.16 USD
最差交易:
-62.53 USD
毛利:
507.15 USD (354 081 pips)
毛利亏损:
-108.57 USD (68 999 pips)
最大连续赢利:
15 (131.98 USD)
最大连续盈利:
141.82 USD (6)
夏普比率:
0.65
交易活动:
33.29%
最大入金加载:
12.41%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.37
长期交易:
57 (82.61%)
短期交易:
12 (17.39%)
利润因子:
4.67
预期回报:
5.78 USD
平均利润:
8.45 USD
平均损失:
-12.06 USD
最大连续失误:
3 (-13.48 USD)
最大连续亏损:
-62.53 USD (1)
每月增长:
102.89%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
62.53 USD (14.57%)
相对跌幅:
结余:
14.57% (62.53 USD)
净值:
35.37% (144.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|399
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|285K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +68.16 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +131.98 USD
最大连续亏损: -13.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月333 USD
399%
0
0
USD
USD
499
USD
USD
8
95%
69
86%
33%
4.67
5.78
USD
USD
35%
1:500