Gui Gen Freddy Tay

Algo Z

Gui Gen Freddy Tay
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 119%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
24
盈利交易:
22 (91.66%)
亏损交易:
2 (8.33%)
最好交易:
381.98 SGD
最差交易:
-507.93 SGD
毛利:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
毛利亏损:
-805.72 SGD (4 192 pips)
最大连续赢利:
9 (1 025.08 SGD)
最大连续盈利:
1 348.22 SGD (6)
夏普比率:
0.69
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 天
采收率:
5.44
长期交易:
14 (58.33%)
短期交易:
10 (41.67%)
利润因子:
4.44
预期回报:
115.64 SGD
平均利润:
162.77 SGD
平均损失:
-402.86 SGD
最大连续失误:
1 (-507.93 SGD)
最大连续亏损:
-507.93 SGD (1)
每月增长:
45.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.24 SGD
最大值:
509.73 SGD (16.90%)
相对跌幅:
结余:
16.86% (509.02 SGD)
净值:
32.64% (661.02 SGD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 6
AUDUSD 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 99
AUDUSD 249
GBPUSD 596
AUDJPY 129
GBPJPY 489
USDCAD 488
NZDJPY 40
USDJPY 81
AUDCHF 48
EURGBP 69
EURUSD -216
GBPAUD 108
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 829
AUDUSD 2.2K
GBPUSD 2.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY 5K
USDCAD 3K
NZDJPY 1K
USDJPY 750
AUDCHF 489
EURGBP 499
EURUSD -2.5K
GBPAUD 742
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +381.98 SGD
最差交易: -508 SGD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 025.08 SGD
最大连续亏损: -507.93 SGD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 156
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 10138
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real8
0.86 × 916
没有评论
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 23:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 20:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 12:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.09 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Algo Z
每月30 USD
119%
0
0
USD
4.8K
SGD
8
100%
24
91%
100%
4.44
115.64
SGD
33%
1:500
