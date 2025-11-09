- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
22 (91.66%)
亏损交易:
2 (8.33%)
最好交易:
381.98 SGD
最差交易:
-507.93 SGD
毛利:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
毛利亏损:
-805.72 SGD (4 192 pips)
最大连续赢利:
9 (1 025.08 SGD)
最大连续盈利:
1 348.22 SGD (6)
夏普比率:
0.69
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 天
采收率:
5.44
长期交易:
14 (58.33%)
短期交易:
10 (41.67%)
利润因子:
4.44
预期回报:
115.64 SGD
平均利润:
162.77 SGD
平均损失:
-402.86 SGD
最大连续失误:
1 (-507.93 SGD)
最大连续亏损:
-507.93 SGD (1)
每月增长:
45.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.24 SGD
最大值:
509.73 SGD (16.90%)
相对跌幅:
结余:
16.86% (509.02 SGD)
净值:
32.64% (661.02 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|99
|AUDUSD
|249
|GBPUSD
|596
|AUDJPY
|129
|GBPJPY
|489
|USDCAD
|488
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|81
|AUDCHF
|48
|EURGBP
|69
|EURUSD
|-216
|GBPAUD
|108
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|829
|AUDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|2.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|5K
|USDCAD
|3K
|NZDJPY
|1K
|USDJPY
|750
|AUDCHF
|489
|EURGBP
|499
|EURUSD
|-2.5K
|GBPAUD
|742
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +381.98 SGD
最差交易: -508 SGD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 025.08 SGD
最大连续亏损: -507.93 SGD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 156
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 10138
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real8
|0.86 × 916
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
119%
0
0
USD
USD
4.8K
SGD
SGD
8
100%
24
91%
100%
4.44
115.64
SGD
SGD
33%
1:500