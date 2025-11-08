- 成长
交易:
102
盈利交易:
56 (54.90%)
亏损交易:
46 (45.10%)
最好交易:
214.15 USD
最差交易:
-174.70 USD
毛利:
2 105.30 USD (70 901 pips)
毛利亏损:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
最大连续赢利:
12 (407.14 USD)
最大连续盈利:
407.14 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
2.96%
最大入金加载:
90.39%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.23
长期交易:
51 (50.00%)
短期交易:
51 (50.00%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.38 USD
平均利润:
37.59 USD
平均损失:
-48.82 USD
最大连续失误:
11 (-612.07 USD)
最大连续亏损:
-612.07 USD (11)
每月增长:
-71.59%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
427.58 USD
最大值:
612.07 USD (65.82%)
相对跌幅:
结余:
88.09% (612.07 USD)
净值:
31.56% (158.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-140
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +214.15 USD
最差交易: -175 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +407.14 USD
最大连续亏损: -612.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
没有评论
