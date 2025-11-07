- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
757
盈利交易:
654 (86.39%)
亏损交易:
103 (13.61%)
最好交易:
56.94 USD
最差交易:
-98.92 USD
毛利:
1 326.12 USD (27 824 pips)
毛利亏损:
-1 052.53 USD (15 308 pips)
最大连续赢利:
55 (43.80 USD)
最大连续盈利:
100.15 USD (45)
夏普比率:
0.06
交易活动:
75.33%
最大入金加载:
108.09%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
124
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.66
长期交易:
314 (41.48%)
短期交易:
443 (58.52%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
2.03 USD
平均损失:
-10.22 USD
最大连续失误:
8 (-105.80 USD)
最大连续亏损:
-231.56 USD (3)
每月增长:
6.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
413.87 USD (46.16%)
相对跌幅:
结余:
37.01% (413.87 USD)
净值:
43.72% (460.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|757
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.94 USD
最差交易: -99 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +43.80 USD
最大连续亏损: -105.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 5
|
FPMarketsSC-Live4
|0.71 × 17
|
Axi-US12-Live
|1.50 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|2.29 × 17
|
OctaFX-Real3
|4.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
VantageInternational-Live 22
|8.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|8.00 × 3
|
Fyntura-Live
|13.09 × 23
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2000 USD
54%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
8
0%
757
86%
75%
1.25
0.36
USD
USD
44%
1:50