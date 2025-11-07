- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
380
盈利交易:
345 (90.78%)
亏损交易:
35 (9.21%)
最好交易:
16.73 USD
最差交易:
-16.15 USD
毛利:
1 030.43 USD (52 720 pips)
毛利亏损:
-131.57 USD (5 512 pips)
最大连续赢利:
49 (153.51 USD)
最大连续盈利:
153.51 USD (49)
夏普比率:
0.81
交易活动:
5.49%
最大入金加载:
6.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
24.39
长期交易:
119 (31.32%)
短期交易:
261 (68.68%)
利润因子:
7.83
预期回报:
2.37 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-3.76 USD
最大连续失误:
3 (-27.78 USD)
最大连续亏损:
-27.78 USD (3)
每月增长:
35.29%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
36.85 USD (3.22%)
相对跌幅:
结余:
3.24% (37.06 USD)
净值:
5.83% (45.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|380
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|899
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|47K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.73 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +153.51 USD
最大连续亏损: -27.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月777 USD
291%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
98%
380
90%
5%
7.83
2.37
USD
USD
6%
1:400