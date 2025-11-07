- 成长
交易:
116
盈利交易:
50 (43.10%)
亏损交易:
66 (56.90%)
最好交易:
68.40 USD
最差交易:
-37.80 USD
毛利:
1 389.60 USD (2 385 pips)
毛利亏损:
-1 304.50 USD (2 104 pips)
最大连续赢利:
5 (147.00 USD)
最大连续盈利:
147.00 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
0.10%
最大入金加载:
2.32%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
0.23
长期交易:
65 (56.03%)
短期交易:
51 (43.97%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
27.79 USD
平均损失:
-19.77 USD
最大连续失误:
6 (-130.70 USD)
最大连续亏损:
-130.70 USD (6)
每月增长:
9.64%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
223.90 USD
最大值:
362.30 USD (25.93%)
相对跌幅:
结余:
16.98% (362.30 USD)
净值:
1.29% (23.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30.Z25
|112
|US30.H26
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30.Z25
|22
|US30.H26
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30.Z25
|176
|US30.H26
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +68.40 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +147.00 USD
最大连续亏损: -130.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WMMarkets-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
12
0%
116
43%
0%
1.06
0.73
USD
USD
17%
1:10