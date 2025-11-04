信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Stable trading007
Hai Sheng

Stable trading007

Hai Sheng
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -18%
MonetaMarkets-Live01
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
12 121
盈利交易:
7 914 (65.29%)
亏损交易:
4 207 (34.71%)
最好交易:
7 952.51 USD
最差交易:
-11 707.80 USD
毛利:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
毛利亏损:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
最大连续赢利:
37 (5 405.61 USD)
最大连续盈利:
22 746.47 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
18.06%
最大入金加载:
56.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
175
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.26
长期交易:
7 172 (59.17%)
短期交易:
4 949 (40.83%)
利润因子:
1.25
预期回报:
4.80 USD
平均利润:
36.20 USD
平均损失:
-54.27 USD
最大连续失误:
25 (-2 255.00 USD)
最大连续亏损:
-27 028.30 USD (3)
每月增长:
8.02%
年度预测:
97.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 330.00 USD
最大值:
46 260.85 USD (43.74%)
相对跌幅:
结余:
82.96% (46 260.85 USD)
净值:
22.59% (3 167.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 12113
EURUSD 6
EURJPY 1
GBPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 59K
EURUSD -118
EURJPY 73
GBPUSD -1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 38K
EURUSD -186
EURJPY 105
GBPUSD -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7 952.51 USD
最差交易: -11 708 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5 405.61 USD
最大连续亏损: -2 255.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live14
1.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
12.43 × 7
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
A large drawdown may occur on the account again
