交易:
12 121
盈利交易:
7 914 (65.29%)
亏损交易:
4 207 (34.71%)
最好交易:
7 952.51 USD
最差交易:
-11 707.80 USD
毛利:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
毛利亏损:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
最大连续赢利:
37 (5 405.61 USD)
最大连续盈利:
22 746.47 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
18.06%
最大入金加载:
56.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
175
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.26
长期交易:
7 172 (59.17%)
短期交易:
4 949 (40.83%)
利润因子:
1.25
预期回报:
4.80 USD
平均利润:
36.20 USD
平均损失:
-54.27 USD
最大连续失误:
25 (-2 255.00 USD)
最大连续亏损:
-27 028.30 USD (3)
每月增长:
8.02%
年度预测:
97.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 330.00 USD
最大值:
46 260.85 USD (43.74%)
相对跌幅:
结余:
82.96% (46 260.85 USD)
净值:
22.59% (3 167.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12113
|EURUSD
|6
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|-118
|EURJPY
|73
|GBPUSD
|-1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|-186
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|-1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7 952.51 USD
最差交易: -11 708 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5 405.61 USD
最大连续亏损: -2 255.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
|12.43 × 7
TitanFX-06
|18.14 × 7
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
