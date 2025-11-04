- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
257
盈利交易:
102 (39.68%)
亏损交易:
155 (60.31%)
最好交易:
9.96 USD
最差交易:
-2.99 USD
毛利:
322.89 USD (1 626 894 pips)
毛利亏损:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
最大连续赢利:
12 (46.91 USD)
最大连续盈利:
46.91 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
9.01%
最大入金加载:
13.36%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
1.03
长期交易:
110 (42.80%)
短期交易:
147 (57.20%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
3.17 USD
平均损失:
-1.79 USD
最大连续失误:
15 (-26.57 USD)
最大连续亏损:
-26.57 USD (15)
每月增长:
44.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.54 USD
最大值:
43.78 USD (30.98%)
相对跌幅:
结余:
42.15% (32.40 USD)
净值:
7.75% (4.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|131
|BTCUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|60
|BTCUSD
|-15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|73K
|BTCUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.96 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +46.91 USD
最大连续亏损: -26.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论