交易:
34
盈利交易:
33 (97.05%)
亏损交易:
1 (2.94%)
最好交易:
5.62 USD
最差交易:
-0.09 USD
毛利:
56.16 USD (5 817 pips)
毛利亏损:
-0.09 USD (2 pips)
最大连续赢利:
19 (25.64 USD)
最大连续盈利:
30.52 USD (14)
夏普比率:
1.10
交易活动:
33.23%
最大入金加载:
8.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
11 小时
采收率:
623.00
长期交易:
22 (64.71%)
短期交易:
12 (35.29%)
利润因子:
624.00
预期回报:
1.65 USD
平均利润:
1.70 USD
平均损失:
-0.09 USD
最大连续失误:
1 (-0.09 USD)
最大连续亏损:
-0.09 USD (1)
每月增长:
26.70%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.09 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.05% (0.09 USD)
净值:
3.75% (6.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|5.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
最好交易: +5.62 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +25.64 USD
最大连续亏损: -0.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 227
没有评论
