- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
132
盈利交易:
42 (31.81%)
亏损交易:
90 (68.18%)
最好交易:
9.96 USD
最差交易:
-2.95 USD
毛利:
157.71 USD (1 593 855 pips)
毛利亏损:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
最大连续赢利:
6 (30.06 USD)
最大连续盈利:
30.06 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
1.96%
最大入金加载:
39.72%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-0.13
长期交易:
57 (43.18%)
短期交易:
75 (56.82%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.04 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-1.81 USD
最大连续失误:
16 (-29.36 USD)
最大连续亏损:
-29.36 USD (16)
每月增长:
-26.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.88 USD
最大值:
38.65 USD (70.57%)
相对跌幅:
结余:
70.57% (38.65 USD)
净值:
11.14% (3.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.96 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +30.06 USD
最大连续亏损: -29.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论