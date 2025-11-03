信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Exness GD4 30 B1
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 B1

Ji Jaeyeong
0条评论
8
0 / 0 USD
增长自 2025 -17%
Exness-Real17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
132
盈利交易:
42 (31.81%)
亏损交易:
90 (68.18%)
最好交易:
9.96 USD
最差交易:
-2.95 USD
毛利:
157.71 USD (1 593 855 pips)
毛利亏损:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
最大连续赢利:
6 (30.06 USD)
最大连续盈利:
30.06 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
1.96%
最大入金加载:
39.72%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-0.13
长期交易:
57 (43.18%)
短期交易:
75 (56.82%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.04 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-1.81 USD
最大连续失误:
16 (-29.36 USD)
最大连续亏损:
-29.36 USD (16)
每月增长:
-26.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.88 USD
最大值:
38.65 USD (70.57%)
相对跌幅:
结余:
70.57% (38.65 USD)
净值:
11.14% (3.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.96 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +30.06 USD
最大连续亏损: -29.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
没有评论
2025.12.28 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 05:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 00:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 00:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 01:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 19:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 18:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 18:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
