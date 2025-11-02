- 成长
交易:
45
盈利交易:
35 (77.77%)
亏损交易:
10 (22.22%)
最好交易:
8.38 USD
最差交易:
-4.71 USD
毛利:
86.94 USD (86 404 pips)
毛利亏损:
-26.39 USD (26 375 pips)
最大连续赢利:
8 (10.91 USD)
最大连续盈利:
21.19 USD (7)
夏普比率:
0.48
交易活动:
5.29%
最大入金加载:
11.05%
最近交易:
16 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.43
长期交易:
22 (48.89%)
短期交易:
23 (51.11%)
利润因子:
3.29
预期回报:
1.35 USD
平均利润:
2.48 USD
平均损失:
-2.64 USD
最大连续失误:
3 (-9.41 USD)
最大连续亏损:
-9.41 USD (3)
每月增长:
21.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.41 USD (7.15%)
相对跌幅:
结余:
8.44% (9.41 USD)
净值:
10.22% (10.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100Cash
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100Cash
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100Cash
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.38 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.91 USD
最大连续亏损: -9.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 20% a month
没有评论
