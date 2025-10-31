- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
47
盈利交易:
25 (53.19%)
亏损交易:
22 (46.81%)
最好交易:
238.00 BRL
最差交易:
-399.00 BRL
毛利:
1 015.00 BRL (422 pips)
毛利亏损:
-1 308.00 BRL (525 pips)
最大连续赢利:
6 (122.00 BRL)
最大连续盈利:
420.00 BRL (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
12.89%
最大入金加载:
1.02%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
23 (48.94%)
短期交易:
24 (51.06%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-6.23 BRL
平均利润:
40.60 BRL
平均损失:
-59.45 BRL
最大连续失误:
6 (-59.00 BRL)
最大连续亏损:
-741.00 BRL (3)
每月增长:
-6.10%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
621.00 BRL
最大值:
760.00 BRL (14.79%)
相对跌幅:
结余:
14.67% (760.00 BRL)
净值:
7.62% (381.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|FLRY3
|9
|BBSE3
|9
|KLBN11
|7
|MULT3
|5
|TOTS3
|4
|B3SA3
|3
|TAEE11
|3
|EQTL3
|3
|BPAC11
|2
|ABEV3
|2
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|FLRY3
|53
|BBSE3
|65
|KLBN11
|-20
|MULT3
|-214
|TOTS3
|-107
|B3SA3
|-59
|TAEE11
|11
|EQTL3
|24
|BPAC11
|-2
|ABEV3
|120
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|FLRY3
|26
|BBSE3
|101
|KLBN11
|-24
|MULT3
|-145
|TOTS3
|-102
|B3SA3
|-18
|TAEE11
|21
|EQTL3
|-5
|BPAC11
|-3
|ABEV3
|46
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +238.00 BRL
最差交易: -399 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +122.00 BRL
最大连续亏损: -59.00 BRL
Mean Reverse AI
