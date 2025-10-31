信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AiTraderB3
Marcus Cabral

AiTraderB3

0条评论
9
0 / 0 USD
增长自 2025 -6%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
47
盈利交易:
25 (53.19%)
亏损交易:
22 (46.81%)
最好交易:
238.00 BRL
最差交易:
-399.00 BRL
毛利:
1 015.00 BRL (422 pips)
毛利亏损:
-1 308.00 BRL (525 pips)
最大连续赢利:
6 (122.00 BRL)
最大连续盈利:
420.00 BRL (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
12.89%
最大入金加载:
1.02%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
23 (48.94%)
短期交易:
24 (51.06%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-6.23 BRL
平均利润:
40.60 BRL
平均损失:
-59.45 BRL
最大连续失误:
6 (-59.00 BRL)
最大连续亏损:
-741.00 BRL (3)
每月增长:
-6.10%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
621.00 BRL
最大值:
760.00 BRL (14.79%)
相对跌幅:
结余:
14.67% (760.00 BRL)
净值:
7.62% (381.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
FLRY3 9
BBSE3 9
KLBN11 7
MULT3 5
TOTS3 4
B3SA3 3
TAEE11 3
EQTL3 3
BPAC11 2
ABEV3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
FLRY3 53
BBSE3 65
KLBN11 -20
MULT3 -214
TOTS3 -107
B3SA3 -59
TAEE11 11
EQTL3 24
BPAC11 -2
ABEV3 120
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
FLRY3 26
BBSE3 101
KLBN11 -24
MULT3 -145
TOTS3 -102
B3SA3 -18
TAEE11 21
EQTL3 -5
BPAC11 -3
ABEV3 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +238.00 BRL
最差交易: -399 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +122.00 BRL
最大连续亏损: -59.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
0.25 × 4
Mean Reverse AI 
没有评论
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 21:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 21:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
