- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 194
盈利交易:
586 (49.07%)
亏损交易:
608 (50.92%)
最好交易:
16 568.38 USD
最差交易:
-7 265.02 USD
毛利:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
毛利亏损:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
最大连续赢利:
11 (4 800.00 USD)
最大连续盈利:
31 023.48 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
67.65%
最大入金加载:
5.43%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.58
长期交易:
693 (58.04%)
短期交易:
501 (41.96%)
利润因子:
1.13
预期回报:
18.24 USD
平均利润:
323.59 USD
平均损失:
-276.07 USD
最大连续失误:
89 (-1 185.57 USD)
最大连续亏损:
-23 075.93 USD (11)
每月增长:
3.98%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4 675.19 USD
最大值:
37 522.16 USD (87.57%)
相对跌幅:
结余:
8.61% (1 065.15 USD)
净值:
20.30% (2 379.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1192
|archived
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|21K
|archived
|408
|XAUUSD
|352
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-6.4M
|archived
|0
|XAUUSD
|175
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16 568.38 USD
最差交易: -7 265 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +4 800.00 USD
最大连续亏损: -1 185.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
bitcoin robot Account
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
10
99%
1 194
49%
68%
1.12
18.24
USD
USD
20%
1:500