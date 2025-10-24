- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
358
盈利交易:
240 (67.03%)
亏损交易:
118 (32.96%)
最好交易:
1 177.74 USD
最差交易:
-869.40 USD
毛利:
22 289.63 USD (182 874 pips)
毛利亏损:
-15 403.31 USD (93 686 pips)
最大连续赢利:
11 (513.16 USD)
最大连续盈利:
2 308.73 USD (8)
夏普比率:
0.13
交易活动:
0.48%
最大入金加载:
58.94%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
2.98
长期交易:
210 (58.66%)
短期交易:
148 (41.34%)
利润因子:
1.45
预期回报:
19.24 USD
平均利润:
92.87 USD
平均损失:
-130.54 USD
最大连续失误:
7 (-483.09 USD)
最大连续亏损:
-2 045.88 USD (4)
每月增长:
102.78%
年度预测:
1 247.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
389.90 USD
最大值:
2 311.98 USD (27.85%)
相对跌幅:
结余:
58.83% (1 993.74 USD)
净值:
14.96% (507.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|GBPUSD
|57
|BTCUST
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-184
|BTCUST
|205
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|784
|BTCUST
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 177.74 USD
最差交易: -869 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +513.16 USD
最大连续亏损: -483.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
每次一单，每单带小止损！
没有评论
