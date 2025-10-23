- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 948
盈利交易:
6 604 (73.80%)
亏损交易:
2 344 (26.20%)
最好交易:
3 447.82 USD
最差交易:
-3 332.00 USD
毛利:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
毛利亏损:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
最大连续赢利:
54 (160.54 USD)
最大连续盈利:
4 881.93 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
47.68%
最大入金加载:
142.24%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.20
长期交易:
4 605 (51.46%)
短期交易:
4 343 (48.54%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
10.99 USD
平均损失:
-28.93 USD
最大连续失误:
24 (-24 050.20 USD)
最大连续亏损:
-24 050.20 USD (24)
每月增长:
-86.64%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 510.99 USD
最大值:
24 077.51 USD (49.40%)
相对跌幅:
结余:
87.34% (24 050.20 USD)
净值:
86.19% (12 449.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8948
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-P
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-P
|32K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 447.82 USD
最差交易: -3 332 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +160.54 USD
最大连续亏损: -24 050.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-53%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
33
100%
8 948
73%
48%
1.07
0.53
USD
USD
87%
1:500