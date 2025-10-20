信号部分
Maulana Rifai

Ngerok Speed

Maulana Rifai
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
Exness-MT5Real28
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
47
盈利交易:
10 (21.27%)
亏损交易:
37 (78.72%)
最好交易:
18.85 USD
最差交易:
-5.01 USD
毛利:
78.48 USD (58 148 pips)
毛利亏损:
-73.77 USD (95 905 pips)
最大连续赢利:
2 (21.48 USD)
最大连续盈利:
21.48 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
3.10%
最大入金加载:
86.55%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
0.17
长期交易:
12 (25.53%)
短期交易:
35 (74.47%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
7.85 USD
平均损失:
-1.99 USD
最大连续失误:
11 (-26.51 USD)
最大连续亏损:
-26.51 USD (11)
每月增长:
-6.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.62 USD
最大值:
28.27 USD (34.27%)
相对跌幅:
结余:
45.25% (28.27 USD)
净值:
9.30% (3.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 38
BTCUSDm 3
USDJPYm 3
GBPJPYm 2
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -5
BTCUSDm -5
USDJPYm 10
GBPJPYm 6
EURUSDm -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -4.7K
BTCUSDm -34K
USDJPYm 361
GBPJPYm 486
EURUSDm -36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.85 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +21.48 USD
最大连续亏损: -26.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real28 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

My Trading Journey

没有评论
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 08:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.10.20 04:01
Share of trading days is too low
