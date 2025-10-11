信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FibMaster
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster

Phinnustda Warrarungruengskul
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 8%
Tickmill-Live
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
102
盈利交易:
44 (43.13%)
亏损交易:
58 (56.86%)
最好交易:
159.62 USD
最差交易:
-115.13 USD
毛利:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
毛利亏损:
-1 070.02 USD (2 290 699 pips)
最大连续赢利:
4 (276.35 USD)
最大连续盈利:
276.35 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
89.96%
最大入金加载:
10.67%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.39
长期交易:
60 (58.82%)
短期交易:
42 (41.18%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
27.92 USD
平均损失:
-18.45 USD
最大连续失误:
7 (-90.39 USD)
最大连续亏损:
-124.58 USD (6)
每月增长:
10.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
217.80 USD
最大值:
403.29 USD (18.45%)
相对跌幅:
结余:
20.12% (403.29 USD)
净值:
3.56% (70.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 36
XAUUSD 26
BTCUSD 19
GBPUSD 15
GBPJPY 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 120
XAUUSD 16
BTCUSD 3
GBPUSD 18
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 20K
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 31K
GBPUSD 489
GBPJPY -39
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +159.62 USD
最差交易: -115 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +276.35 USD
最大连续亏损: -90.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 4
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.67 × 3
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarketsEU-MT5-4
1.50 × 4
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.15 × 1109
Exness-MT5Real5
2.46 × 100
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 138
Aglobe-Live
3.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 11
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
FusionMarkets-Live
3.50 × 2
50 更多...
没有评论
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
