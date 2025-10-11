- 成长
交易:
102
盈利交易:
44 (43.13%)
亏损交易:
58 (56.86%)
最好交易:
159.62 USD
最差交易:
-115.13 USD
毛利:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
毛利亏损:
-1 070.02 USD (2 290 699 pips)
最大连续赢利:
4 (276.35 USD)
最大连续盈利:
276.35 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
89.96%
最大入金加载:
10.67%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.39
长期交易:
60 (58.82%)
短期交易:
42 (41.18%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
27.92 USD
平均损失:
-18.45 USD
最大连续失误:
7 (-90.39 USD)
最大连续亏损:
-124.58 USD (6)
每月增长:
10.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
217.80 USD
最大值:
403.29 USD (18.45%)
相对跌幅:
结余:
20.12% (403.29 USD)
净值:
3.56% (70.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|36
|XAUUSD
|26
|BTCUSD
|19
|GBPUSD
|15
|GBPJPY
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|120
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|20K
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|31K
|GBPUSD
|489
|GBPJPY
|-39
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
最好交易: +159.62 USD
最差交易: -115 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +276.35 USD
最大连续亏损: -90.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.50 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.15 × 1109
|
Exness-MT5Real5
|2.46 × 100
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 138
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 11
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 2
