交易:
125
盈利交易:
92 (73.60%)
亏损交易:
33 (26.40%)
最好交易:
36.32 USD
最差交易:
-46.97 USD
毛利:
661.05 USD (26 931 pips)
毛利亏损:
-530.99 USD (11 040 pips)
最大连续赢利:
12 (48.36 USD)
最大连续盈利:
91.60 USD (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
1.49%
最大入金加载:
30.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
1.22
长期交易:
80 (64.00%)
短期交易:
45 (36.00%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
7.19 USD
平均损失:
-16.09 USD
最大连续失误:
4 (-35.75 USD)
最大连续亏损:
-88.00 USD (2)
每月增长:
14.65%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
106.87 USD (39.48%)
相对跌幅:
结余:
19.50% (51.83 USD)
净值:
6.63% (16.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|.JP225Cash
|17
|USDJPY
|8
|XAGUSD
|2
|WTI
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|174
|.JP225Cash
|68
|USDJPY
|-64
|XAGUSD
|-53
|WTI
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.1K
|.JP225Cash
|11K
|USDJPY
|-891
|XAGUSD
|-528
|WTI
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.32 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +48.36 USD
最大连续亏损: -35.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Automated gold trading. No grids or martingale.
Minimum deposit 100 USD
Automated gold trading. No grids or martingale.There is a Take Profit and Stop Loss.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
55%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
98%
125
73%
1%
1.24
1.04
USD
USD
19%
1:500