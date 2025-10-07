- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
323
盈利交易:
237 (73.37%)
亏损交易:
86 (26.63%)
最好交易:
131.97 USD
最差交易:
-767.62 USD
毛利:
3 162.86 USD (2 032 509 pips)
毛利亏损:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
最大连续赢利:
29 (546.96 USD)
最大连续盈利:
546.96 USD (29)
夏普比率:
0.08
交易活动:
94.96%
最大入金加载:
112.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
99
平均持有时间:
24 小时
采收率:
0.51
长期交易:
186 (57.59%)
短期交易:
137 (42.41%)
利润因子:
1.25
预期回报:
1.97 USD
平均利润:
13.35 USD
平均损失:
-29.37 USD
最大连续失误:
4 (-1 102.88 USD)
最大连续亏损:
-1 102.88 USD (4)
每月增长:
-86.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 240.00 USD (48.05%)
相对跌幅:
结余:
98.39% (1 240.00 USD)
净值:
97.88% (1 217.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|283
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|3
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-17
|EURUSD
|5
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|-1
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|82K
|BTCUSD
|-54K
|EURUSD
|130
|USDJPY
|274
|USDCHF
|48
|GBPUSD
|-76
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +131.97 USD
最差交易: -768 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +546.96 USD
最大连续亏损: -1 102.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 168
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 192
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.08 × 83
|
Alpari-MT5
|1.10 × 115
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 1599
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.
