信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NSPRO
Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
136
盈利交易:
119 (87.50%)
亏损交易:
17 (12.50%)
最好交易:
1.05 USD
最差交易:
-0.60 USD
毛利:
28.76 USD (3 776 pips)
毛利亏损:
-3.56 USD (301 pips)
最大连续赢利:
28 (6.58 USD)
最大连续盈利:
6.58 USD (28)
夏普比率:
0.80
交易活动:
4.11%
最大入金加载:
13.70%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
20.00
长期交易:
86 (63.24%)
短期交易:
50 (36.76%)
利润因子:
8.08
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
0.24 USD
平均损失:
-0.21 USD
最大连续失误:
4 (-1.26 USD)
最大连续亏损:
-1.26 USD (4)
每月增长:
4.16%
年度预测:
50.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.26 USD (1.04%)
相对跌幅:
结余:
1.32% (1.26 USD)
净值:
7.01% (6.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 30
USDCHF 25
GBPUSD 22
EURAUD 21
AUDUSD 20
EURUSD 9
EURCHF 6
AUDCAD 2
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 4
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 6
EURUSD 2
EURCHF 1
AUDCAD 0
CADCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 760
USDCHF 531
GBPUSD 503
EURAUD 697
AUDUSD 730
EURUSD 269
EURCHF 73
AUDCAD 10
CADCHF 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.05 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +6.58 USD
最大连续亏损: -1.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 457
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.60 × 1290
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.83 × 521
Tickmill-Live02
0.83 × 3633
Tickmill-Live
0.83 × 2375
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
Tickmill-Live08
0.88 × 40
Tickmill-Live10
0.90 × 42
82 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


没有评论
2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
NSPRO
每月30 USD
28%
0
0
USD
101
USD
24
100%
136
87%
4%
8.07
0.19
USD
7%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载