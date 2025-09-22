- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
55 (63.95%)
亏损交易:
31 (36.05%)
最好交易:
214.63 USD
最差交易:
-59.03 USD
毛利:
1 365.90 USD (59 744 pips)
毛利亏损:
-545.25 USD (23 501 pips)
最大连续赢利:
8 (394.01 USD)
最大连续盈利:
394.01 USD (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.45%
最大入金加载:
7.14%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
13 小时
采收率:
5.83
长期交易:
81 (94.19%)
短期交易:
5 (5.81%)
利润因子:
2.51
预期回报:
9.54 USD
平均利润:
24.83 USD
平均损失:
-17.59 USD
最大连续失误:
6 (-77.08 USD)
最大连续亏损:
-87.31 USD (3)
每月增长:
32.73%
年度预测:
397.17%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
140.87 USD
最大值:
140.87 USD (28.17%)
相对跌幅:
结余:
28.12% (140.62 USD)
净值:
6.10% (60.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|821
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +214.63 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +394.01 USD
最大连续亏损: -77.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
164%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
68
95%
86
63%
0%
2.50
9.54
USD
USD
28%
1:500