信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Different gold strategies 1
Nauris Zukas

Different gold strategies 1

Nauris Zukas
0条评论
可靠性
68
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 164%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
86
盈利交易:
55 (63.95%)
亏损交易:
31 (36.05%)
最好交易:
214.63 USD
最差交易:
-59.03 USD
毛利:
1 365.90 USD (59 744 pips)
毛利亏损:
-545.25 USD (23 501 pips)
最大连续赢利:
8 (394.01 USD)
最大连续盈利:
394.01 USD (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.45%
最大入金加载:
7.14%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
13 小时
采收率:
5.83
长期交易:
81 (94.19%)
短期交易:
5 (5.81%)
利润因子:
2.51
预期回报:
9.54 USD
平均利润:
24.83 USD
平均损失:
-17.59 USD
最大连续失误:
6 (-77.08 USD)
最大连续亏损:
-87.31 USD (3)
每月增长:
32.73%
年度预测:
397.17%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
140.87 USD
最大值:
140.87 USD (28.17%)
相对跌幅:
结余:
28.12% (140.62 USD)
净值:
6.10% (60.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 821
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 36K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +214.63 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +394.01 USD
最大连续亏损: -77.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29475
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 更多...
没有评论
2025.12.18 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.69% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
