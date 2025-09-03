- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
384
盈利交易:
380 (98.95%)
亏损交易:
4 (1.04%)
最好交易:
80.01 USD
最差交易:
-36.42 USD
毛利:
3 452.81 USD (364 782 pips)
毛利亏损:
-120.35 USD (4 111 pips)
最大连续赢利:
380 (3 452.81 USD)
最大连续盈利:
3 452.81 USD (380)
夏普比率:
0.73
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.28%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
27.69
长期交易:
384 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
28.69
预期回报:
8.68 USD
平均利润:
9.09 USD
平均损失:
-30.09 USD
最大连续失误:
4 (-120.35 USD)
最大连续亏损:
-120.35 USD (4)
每月增长:
0.42%
年度预测:
5.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
120.35 USD (0.36%)
相对跌幅:
结余:
0.36% (120.35 USD)
净值:
9.77% (3 223.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|369K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +80.01 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 380
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 452.81 USD
最大连续亏损: -120.35 USD
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.
Product Link : Link
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
11%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
16
100%
384
98%
100%
28.68
8.68
USD
USD
10%
1:500