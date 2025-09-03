信号部分
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA Gold No Loss EA

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 11%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
384
盈利交易:
380 (98.95%)
亏损交易:
4 (1.04%)
最好交易:
80.01 USD
最差交易:
-36.42 USD
毛利:
3 452.81 USD (364 782 pips)
毛利亏损:
-120.35 USD (4 111 pips)
最大连续赢利:
380 (3 452.81 USD)
最大连续盈利:
3 452.81 USD (380)
夏普比率:
0.73
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.28%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
27.69
长期交易:
384 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
28.69
预期回报:
8.68 USD
平均利润:
9.09 USD
平均损失:
-30.09 USD
最大连续失误:
4 (-120.35 USD)
最大连续亏损:
-120.35 USD (4)
每月增长:
0.42%
年度预测:
5.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
120.35 USD (0.36%)
相对跌幅:
结余:
0.36% (120.35 USD)
净值:
9.77% (3 223.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 369K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +80.01 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 380
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3 452.81 USD
最大连续亏损: -120.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.


Product Link : Link 

没有评论
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
