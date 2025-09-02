- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
201
盈利交易:
131 (65.17%)
亏损交易:
70 (34.83%)
最好交易:
345.00 USD
最差交易:
-119.50 USD
毛利:
3 021.39 USD (63 328 pips)
毛利亏损:
-1 182.86 USD (40 624 pips)
最大连续赢利:
19 (430.42 USD)
最大连续盈利:
821.00 USD (4)
夏普比率:
0.27
交易活动:
3.90%
最大入金加载:
26.97%
最近交易:
32 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.41
长期交易:
137 (68.16%)
短期交易:
64 (31.84%)
利润因子:
2.55
预期回报:
9.15 USD
平均利润:
23.06 USD
平均损失:
-16.90 USD
最大连续失误:
6 (-417.00 USD)
最大连续亏损:
-417.00 USD (6)
每月增长:
4.58%
年度预测:
55.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
417.00 USD (32.10%)
相对跌幅:
结余:
34.19% (417.00 USD)
净值:
13.43% (104.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +345.00 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +430.42 USD
最大连续亏损: -417.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
