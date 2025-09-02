信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Raiden V1
Christia Nency Tri

Raiden V1

Christia Nency Tri
0条评论
21
0 / 0 USD
增长自 2025 -9%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
156
盈利交易:
132 (84.61%)
亏损交易:
24 (15.38%)
最好交易:
22.12 USD
最差交易:
-43.53 USD
毛利:
506.44 USD (70 366 pips)
毛利亏损:
-426.10 USD (52 038 pips)
最大连续赢利:
61 (293.72 USD)
最大连续盈利:
293.72 USD (61)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.81%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
6 天
采收率:
0.21
长期交易:
68 (43.59%)
短期交易:
88 (56.41%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
3.84 USD
平均损失:
-17.75 USD
最大连续失误:
7 (-188.07 USD)
最大连续亏损:
-188.07 USD (7)
每月增长:
-6.21%
年度预测:
-75.38%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
374.26 USD (38.01%)
相对跌幅:
结余:
55.63% (373.40 USD)
净值:
56.40% (242.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 41
GBPJPY 36
GBPCHF 18
EURAUD 18
EURJPY 17
AUDCAD 9
GBPUSD 7
AUDJPY 5
NZDCAD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 52
GBPJPY 127
GBPCHF -119
EURAUD 38
EURJPY -38
AUDCAD 7
GBPUSD -6
AUDJPY 17
NZDCAD -5
USDCHF 6
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 6.5K
GBPJPY 19K
GBPCHF -9.4K
EURAUD 5.9K
EURJPY -6.3K
AUDCAD 1K
GBPUSD -623
AUDJPY 2.5K
NZDCAD -1K
USDCHF 453
EURUSD 173
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22.12 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +293.72 USD
最大连续亏损: -188.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册