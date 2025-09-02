- 成长
交易:
156
盈利交易:
132 (84.61%)
亏损交易:
24 (15.38%)
最好交易:
22.12 USD
最差交易:
-43.53 USD
毛利:
506.44 USD (70 366 pips)
毛利亏损:
-426.10 USD (52 038 pips)
最大连续赢利:
61 (293.72 USD)
最大连续盈利:
293.72 USD (61)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.81%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
6 天
采收率:
0.21
长期交易:
68 (43.59%)
短期交易:
88 (56.41%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
3.84 USD
平均损失:
-17.75 USD
最大连续失误:
7 (-188.07 USD)
最大连续亏损:
-188.07 USD (7)
每月增长:
-6.21%
年度预测:
-75.38%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
374.26 USD (38.01%)
相对跌幅:
结余:
55.63% (373.40 USD)
净值:
56.40% (242.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPJPY
|36
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|18
|EURJPY
|17
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|5
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|127
|GBPCHF
|-119
|EURAUD
|38
|EURJPY
|-38
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|-6
|AUDJPY
|17
|NZDCAD
|-5
|USDCHF
|6
|EURUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|6.5K
|GBPJPY
|19K
|GBPCHF
|-9.4K
|EURAUD
|5.9K
|EURJPY
|-6.3K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-623
|AUDJPY
|2.5K
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|453
|EURUSD
|173
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.12 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +293.72 USD
最大连续亏损: -188.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
