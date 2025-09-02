信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Yearly Investment
Rommy Wijaya

Yearly Investment

Rommy Wijaya
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 129%
Tickmill-Live04
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
535
盈利交易:
404 (75.51%)
亏损交易:
131 (24.49%)
最好交易:
42.02 USD
最差交易:
-20.68 USD
毛利:
1 344.39 USD (300 424 pips)
毛利亏损:
-1 183.01 USD (318 358 pips)
最大连续赢利:
17 (98.75 USD)
最大连续盈利:
98.75 USD (17)
夏普比率:
0.07
交易活动:
10.53%
最大入金加载:
28.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
1.18
长期交易:
348 (65.05%)
短期交易:
187 (34.95%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
3.33 USD
平均损失:
-9.03 USD
最大连续失误:
4 (-51.58 USD)
最大连续亏损:
-51.58 USD (4)
每月增长:
-35.69%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
136.47 USD (36.32%)
相对跌幅:
结余:
49.53% (136.47 USD)
净值:
8.18% (9.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 465
BTCUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 163
BTCUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 18K
BTCUSD -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +42.02 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +98.75 USD
最大连续亏损: -51.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Welcome to Copy My Signal! 🎯

Strategy Used: Breakthrough Strategy

Important Notes Before Copying:

  1. I don’t trade when I’m not in a good mood.

  2. Profit and loss are both natural parts of trading.

  3. Trade at your own risk.

  4. Stop loss is fixed at 100 pips only.

  5. All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.

💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.

Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 200% profit, and subsequent withdrawals will be done annually.


没有评论
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Yearly Investment
每月30 USD
129%
0
0
USD
161
USD
17
100%
535
75%
11%
1.13
0.30
USD
50%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载