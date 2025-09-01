信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DCA MASTER
Ho Phi Diep

DCA MASTER

Ho Phi Diep
0条评论
可靠性
27
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 84%
Darwinex-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 518
盈利交易:
3 615 (65.51%)
亏损交易:
1 903 (34.49%)
最好交易:
3 444.36 USD
最差交易:
-1 538.90 USD
毛利:
231 624.55 USD (602 308 pips)
毛利亏损:
-146 932.79 USD (657 899 pips)
最大连续赢利:
21 (174.10 USD)
最大连续盈利:
8 085.04 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
15.46%
最大入金加载:
124.39%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
183
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.90
长期交易:
2 572 (46.61%)
短期交易:
2 946 (53.39%)
利润因子:
1.58
预期回报:
15.35 USD
平均利润:
64.07 USD
平均损失:
-77.21 USD
最大连续失误:
8 (-2 614.67 USD)
最大连续亏损:
-4 052.20 USD (3)
每月增长:
8.17%
年度预测:
99.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10 836.26 USD
最大值:
14 349.71 USD (13.86%)
相对跌幅:
结余:
13.98% (14 479.28 USD)
净值:
26.04% (32 250.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 5464
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 90K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -47K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 444.36 USD
最差交易: -1 539 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +174.10 USD
最大连续亏损: -2 614.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.14 × 365
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
7 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DCA MASTER
每月30 USD
84%
0
0
USD
186K
USD
27
99%
5 518
65%
15%
1.57
15.35
USD
26%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载