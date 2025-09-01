- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 518
盈利交易:
3 615 (65.51%)
亏损交易:
1 903 (34.49%)
最好交易:
3 444.36 USD
最差交易:
-1 538.90 USD
毛利:
231 624.55 USD (602 308 pips)
毛利亏损:
-146 932.79 USD (657 899 pips)
最大连续赢利:
21 (174.10 USD)
最大连续盈利:
8 085.04 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
15.46%
最大入金加载:
124.39%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
183
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.90
长期交易:
2 572 (46.61%)
短期交易:
2 946 (53.39%)
利润因子:
1.58
预期回报:
15.35 USD
平均利润:
64.07 USD
平均损失:
-77.21 USD
最大连续失误:
8 (-2 614.67 USD)
最大连续亏损:
-4 052.20 USD (3)
每月增长:
8.17%
年度预测:
99.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10 836.26 USD
最大值:
14 349.71 USD (13.86%)
相对跌幅:
结余:
13.98% (14 479.28 USD)
净值:
26.04% (32 250.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5464
|NI225
|10
|GBPJPY
|9
|SP500
|9
|UK100
|6
|XAGUSD
|5
|NDX
|5
|XTIUSD
|5
|USDJPY
|2
|TSLA
|2
|WS30
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|90K
|NI225
|3.4K
|GBPJPY
|-34
|SP500
|-3.8K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-3K
|NDX
|-2.4K
|XTIUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-77
|TSLA
|447
|WS30
|-2
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-47K
|NI225
|6K
|GBPJPY
|-1K
|SP500
|-4.7K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-2.6K
|NDX
|-7.4K
|XTIUSD
|-96
|USDJPY
|-975
|TSLA
|1.1K
|WS30
|7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 444.36 USD
最差交易: -1 539 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +174.10 USD
最大连续亏损: -2 614.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.14 × 365
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|4.36 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
AdmiralMarkets-Live
|5.24 × 83
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
没有评论
